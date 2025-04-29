В Тюмени 7-летняя девочка угодила под колеса авто

В Тюмени днем на улице Шиллера 7-летняя школьница была сбита автомобилем Cherry. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
«7-летняя школьница сбита сегодня днем автомобилем Cherry на улице Шиллера, №46/3 в Тюмени. Предварительно, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель автомобиля пояснил, что вовремя не заметил ребенка и поэтому не успел затормозить. Девочку доставили в больницу для обследования. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Это уже второй случай с пешеходами в Тюмени. Ранее на улице 50 лет Октября под колесами авто оказался 17-летний подросток. Он также переходил дорогу в неположенном месте.
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