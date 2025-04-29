29 апреля 2025

В Тюмени 7-летняя девочка угодила под колеса авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото)
Девочка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото:

В Тюмени днем на улице Шиллера 7-летняя школьница была сбита автомобилем Cherry. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

«7-летняя школьница сбита сегодня днем автомобилем Cherry на улице Шиллера, №46/3 в Тюмени. Предварительно, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель автомобиля пояснил, что вовремя не заметил ребенка и поэтому не успел затормозить. Девочку доставили в больницу для обследования. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Это уже второй случай с пешеходами в Тюмени. Ранее на улице 50 лет Октября под колесами авто оказался 17-летний подросток. Он также переходил дорогу в неположенном месте.

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В Тюмени днем на улице Шиллера 7-летняя школьница была сбита автомобилем Cherry. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. «7-летняя школьница сбита сегодня днем автомобилем Cherry на улице Шиллера, №46/3 в Тюмени. Предварительно, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель автомобиля пояснил, что вовремя не заметил ребенка и поэтому не успел затормозить. Девочку доставили в больницу для обследования. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Это уже второй случай с пешеходами в Тюмени. Ранее на улице 50 лет Октября под колесами авто оказался 17-летний подросток. Он также переходил дорогу в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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