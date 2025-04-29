29 апреля 2025

Криминальный авторитет из Ишима получил девять лет колонии за дружбу с «ворами в законе»

В Ишиме Тюменской области осудили криминального авторитета, вымогавшего деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина уже имеет судимость за серию разбойных нападений
Мужчина уже имеет судимость за серию разбойных нападений Фото:

В Ишиме задержан местный житель, известный в криминальных кругах как «Черный», который подозревается в вымогательстве и хранении оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Известно, что ранее судимый мужчина после освобождения из мест лишения свободы продолжал поддерживать и пропагандировать криминальную субкультуру. Также он вымогал деньги у жителей Ишимского района под предлогом материальной поддержки осужденных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Черного» задержали после того, как он отобрал 20 000 рублей у ишимского предпринимателя. Известно, что задержанный ранее снискал уважение у так называемых «воров в законе» и имел статус «смотрящего по отряду» в исправительном учреждении. Он также относил себя к «черной масти», противостоящей режиму администрации колонии.

В ходе обыска в частном доме подозреваемого нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра. На теле мужчины обнаружили татуировки, свидетельствующие о его причастности к преступной среде и занимаемому положению. В настоящее время по фактам вымогательства и хранения оружия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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В Ишиме задержан местный житель, известный в криминальных кругах как «Черный», который подозревается в вымогательстве и хранении оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Известно, что ранее судимый мужчина после освобождения из мест лишения свободы продолжал поддерживать и пропагандировать криминальную субкультуру. Также он вымогал деньги у жителей Ишимского района под предлогом материальной поддержки осужденных», — говорится в сообщении. Отмечается, что «Черного» задержали после того, как он отобрал 20 000 рублей у ишимского предпринимателя. Известно, что задержанный ранее снискал уважение у так называемых «воров в законе» и имел статус «смотрящего по отряду» в исправительном учреждении. Он также относил себя к «черной масти», противостоящей режиму администрации колонии. В ходе обыска в частном доме подозреваемого нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра. На теле мужчины обнаружили татуировки, свидетельствующие о его причастности к преступной среде и занимаемому положению. В настоящее время по фактам вымогательства и хранения оружия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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