29 апреля 2025

В Кургане на 1 и 9 Мая увеличат время работы автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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На майские праздники в Кургане увеличат время работы автобусов
На майские праздники в Кургане увеличат время работы автобусов Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане на 1 и 9 мая увеличат время работы общественного транспорта, чтобы люди смогли добраться домой после праздничного салюта. Об этом заявил врип главы города Антон Науменко на пресс-конференции, посвященной майским праздникам, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается праздников, которые пройдут 1 и 9 мая, то с перевозчиками по всем маршрутам проработано. Там, где необходимо увеличить время работы транспортных перевозок, они будут организованы», — сообщил Науменко. 

На Троицкой площади 1 мая праздничный салют обещают провести в 21:30 после концерта местного ансамбля «Цветень» и заслуженной артистки РФ Пелагеи. Также салют пройдет в День Победы. 

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В Кургане на 1 и 9 мая увеличат время работы общественного транспорта, чтобы люди смогли добраться домой после праздничного салюта. Об этом заявил врип главы города Антон Науменко на пресс-конференции, посвященной майским праздникам, передает корреспондент URA.RU. «Что касается праздников, которые пройдут 1 и 9 мая, то с перевозчиками по всем маршрутам проработано. Там, где необходимо увеличить время работы транспортных перевозок, они будут организованы», — сообщил Науменко.  На Троицкой площади 1 мая праздничный салют обещают провести в 21:30 после концерта местного ансамбля «Цветень» и заслуженной артистки РФ Пелагеи. Также салют пройдет в День Победы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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