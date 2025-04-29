В Кургане на 1 и 9 Мая увеличат время работы автобусов

В Кургане на 1 и 9 мая увеличат время работы общественного транспорта, чтобы люди смогли добраться домой после праздничного салюта. Об этом заявил врип главы города Антон Науменко на пресс-конференции, посвященной майским праздникам, передает корреспондент URA.RU.
«Что касается праздников, которые пройдут 1 и 9 мая, то с перевозчиками по всем маршрутам проработано. Там, где необходимо увеличить время работы транспортных перевозок, они будут организованы», — сообщил Науменко.
На Троицкой площади 1 мая праздничный салют обещают провести в 21:30 после концерта местного ансамбля «Цветень» и заслуженной артистки РФ Пелагеи. Также салют пройдет в День Победы.
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