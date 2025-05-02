В Тюмени на улице Попова неизвестный мужчина в ночь на 3 мая сломал шлагбаум у жилого дома. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.
«Неадекватный мужчина сломал шлагбаум. Инцидент произошел минувшей ночью в Тюмени на Попова, 7», — говорится в публикации telegram-канала «Тюмень ДТП ЧП ЧС».
Судя по видео в соцсети, незнакомец в схватке одержал победу. Причины такой агрессии к шлагбауму неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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