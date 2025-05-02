02 мая 2025

Тюменец вступил в схватку со шлагбаумом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После инцидента шлагбаум оказался сломан (архивное фото)
После инцидента шлагбаум оказался сломан (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Попова неизвестный мужчина в ночь на 3 мая сломал шлагбаум у жилого дома. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

«Неадекватный мужчина сломал шлагбаум. Инцидент произошел минувшей ночью в Тюмени на Попова, 7», — говорится в публикации telegram-канала «Тюмень ДТП ЧП ЧС».

Судя по видео в соцсети, незнакомец в схватке одержал победу. Причины такой агрессии к шлагбауму неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Попова неизвестный мужчина в ночь на 3 мая сломал шлагбаум у жилого дома. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. «Неадекватный мужчина сломал шлагбаум. Инцидент произошел минувшей ночью в Тюмени на Попова, 7», — говорится в публикации telegram-канала «Тюмень ДТП ЧП ЧС». Судя по видео в соцсети, незнакомец в схватке одержал победу. Причины такой агрессии к шлагбауму неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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