Тюменец украл лотерейные билеты и «выиграл» 13 тысяч рублей

В Тюменской области мужчина украл лотерейные билеты и «выиграл» 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Он списывал билеты с чужих аккаунтов.
«Исмаилов, находясь в Голышманово, осуществил неправомерный доступ к компьютерной информации ООО „Спортивные лотереи“, списывая электронные лотерейные билеты с аккаунтов и получив право на выигрыш денежных средств в размере 13 190 рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал», — указано в сообщении пресс-службы.
Мужчина раскаялся. Суд назначил ему исправительные работы на год и три месяца с удержанием 5% зарплаты. Конфискованы сотовый телефон и системный блок. Приговор пока не вступил в силу.
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