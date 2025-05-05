Тюменец украл лотерейные билеты и «выиграл» 13 тысяч рублей

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Мужчина на сайте лотереи списывал чужие билеты
Мужчина на сайте лотереи списывал чужие билеты Фото:

В Тюменской области мужчина украл лотерейные билеты и «выиграл» 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Он списывал билеты с чужих аккаунтов.

«Исмаилов, находясь в Голышманово, осуществил неправомерный доступ к компьютерной информации ООО „Спортивные лотереи“, списывая электронные лотерейные билеты с аккаунтов и получив право на выигрыш денежных средств в размере 13 190 рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал», — указано в сообщении пресс-службы.

Мужчина раскаялся. Суд назначил ему исправительные работы на год и три месяца с удержанием 5% зарплаты. Конфискованы сотовый телефон и системный блок. Приговор пока не вступил в силу.

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В Тюменской области мужчина украл лотерейные билеты и «выиграл» 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Он списывал билеты с чужих аккаунтов. «Исмаилов, находясь в Голышманово, осуществил неправомерный доступ к компьютерной информации ООО „Спортивные лотереи“, списывая электронные лотерейные билеты с аккаунтов и получив право на выигрыш денежных средств в размере 13 190 рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал», — указано в сообщении пресс-службы. Мужчина раскаялся. Суд назначил ему исправительные работы на год и три месяца с удержанием 5% зарплаты. Конфискованы сотовый телефон и системный блок. Приговор пока не вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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