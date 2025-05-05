Пермские полицейские узнали о приготовлении свыше 1000 преступлений

В Пермском крае полицейские пресекли свыше одной тысячи преступлений на стадии приготовления. Статистику за период с января по март 2025 года приводит региональное ГУ МВД.
«На стадии приготовления и покушения сотрудниками ОВД пресечено 1 027 преступлений», — говорится в отчете краевого полицейского главка. Всего органами правопорядка за четыре месяца зарегистрировано 11,3 тысячи преступлений.
Большую часть преступлений (51%) составляют преступления против собственности. В ГУ МВД по Прикамью отмечают снижение в регионе количества изнасилований (на 83,5%) убийств и покушений на убийство (на 40,8%), а также грабежей (на 25,9%). В то же время количество краж выросло почти на 11%.
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