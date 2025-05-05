05 мая 2025

Пермские полицейские узнали о приготовлении свыше 1000 преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГУ МВД по Пермскому краю отчитались о проделанной работе
В ГУ МВД по Пермскому краю отчитались о проделанной работе Фото:

В Пермском крае полицейские пресекли свыше одной тысячи преступлений на стадии приготовления. Статистику за период с января по март 2025 года приводит региональное ГУ МВД.

«На стадии приготовления и покушения сотрудниками ОВД пресечено 1 027 преступлений», — говорится в отчете краевого полицейского главка. Всего органами правопорядка за четыре месяца зарегистрировано 11,3 тысячи преступлений.

Большую часть преступлений (51%) составляют преступления против собственности. В ГУ МВД по Прикамью отмечают снижение в регионе количества изнасилований (на 83,5%) убийств и покушений на убийство (на 40,8%), а также грабежей (на 25,9%). В то же время количество краж выросло почти на 11%.

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В Пермском крае полицейские пресекли свыше одной тысячи преступлений на стадии приготовления. Статистику за период с января по март 2025 года приводит региональное ГУ МВД. «На стадии приготовления и покушения сотрудниками ОВД пресечено 1 027 преступлений», — говорится в отчете краевого полицейского главка. Всего органами правопорядка за четыре месяца зарегистрировано 11,3 тысячи преступлений. Большую часть преступлений (51%) составляют преступления против собственности. В ГУ МВД по Прикамью отмечают снижение в регионе количества изнасилований (на 83,5%) убийств и покушений на убийство (на 40,8%), а также грабежей (на 25,9%). В то же время количество краж выросло почти на 11%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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