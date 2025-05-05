Челябинский мясокомбинат в 7,5 раза сократил чистую прибыль

Мясокомбинат «Ромкор» в Еманжелинске (Челябинская область) по итогам 2024 года снизил чистую прибыль в 7,5 раза. Как следует из отчетности, показатель составил скромные 116 тысяч рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Мясоперерабатывающая корпорация „Ромкор““ (МПК „Ромкор“). Чистая прибыль: в 2023 году — 881 тысяча рублей, в 2024 году — 116 тысяч рублей», — говорится в документации.
Выручка, согласно расчетам URA.RU, увеличилась на 17,3% до 2,977 млрд рублей. Также возросла прибыль от продаж. Увеличение индикатора составило почти четырехкратную величину — до 180,695 млн рублей. В то же время расходы на уплату процентов также поднялись в 4,1 раза до 177,779 млн рублей. Также в 2,8 раза (до 239 млн рублей) выросли прочие расходы.
Согласно отчету о движении денежных средств, основной приток наличности был связан не с текущими операциями, а с финансовой деятельностью. Сальдо по первой группе составило отрицательную величину — убытие средств в сумме 359,898 млн рублей. В то же время итоговый положительный приток по второй группе достиг 339,496 млн рублей.
В балансе компания отразила появление нематериальных активов, которых 2023 году не было. По этой статье отражено имущества на 634,674 млн рублей. При этом стоимость основных средств снизилась. На конец года она составила 441,7 млн рублей (против 502,4 млн рублей годом ранее). В результате внеоборотных средств значительно прибавилось. Основной вклад сделали нематериальные активы. Показатель удвоился (до 1,13 млрд рублей).
При подготовке материала URA.RUобратилось в компанию с просьбой прокомментировать данные отчетности. Ответ будет опубликован после поступления.
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