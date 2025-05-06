Тюменский перевозчик заплатит 350 тысяч рублей пенсионеру, которого зажало дверью автобуса

В Тюмени пенсионера зажало дверью автобуса, ему выплатят 350 тысяч рублей
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Водителя автобуса лишили прав на год
Водителя автобуса лишили прав на год Фото:

В Тюмени перевозчик заплатит 81-летнему пенсионеру 350 тысяч рублей за то, что его зажало дверью автобуса при выходе из транспорта. Водитель начал движение, услышал крики, открыл дверь, в результате чего пассажир упал на асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Пожилой мужчина возвращался домой на городском рейсовом автобусе. При выходе из транспорта его зажало дверью и автобус тронулся. Водитель, услышав крики людей, остановился и открыл двери. Мужчина упал на асфальт и получил травмы. <...> Прокурор округа в судебном порядке взыскал с пассажирского транспортного предприятия в пользу пенсионера компенсацию в размере 350 тысяч», — уточнили в прокуратуре.

Водителя лишили прав на год. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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В Тюмени перевозчик заплатит 81-летнему пенсионеру 350 тысяч рублей за то, что его зажало дверью автобуса при выходе из транспорта. Водитель начал движение, услышал крики, открыл дверь, в результате чего пассажир упал на асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Пожилой мужчина возвращался домой на городском рейсовом автобусе. При выходе из транспорта его зажало дверью и автобус тронулся. Водитель, услышав крики людей, остановился и открыл двери. Мужчина упал на асфальт и получил травмы. <...> Прокурор округа в судебном порядке взыскал с пассажирского транспортного предприятия в пользу пенсионера компенсацию в размере 350 тысяч», — уточнили в прокуратуре. Водителя лишили прав на год. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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