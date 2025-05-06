Путин придумал как защитить российский бизнес после возвращения западных компаний

При возвращении западных компаний на российский рынок важно соблюдать равновесие между поддержанием свободной конкуренции и мерами по защите отечественных производителей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, — анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов». — заявил Путин в ходе встречи с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. По словам лидера РФ, необходимо обеспечить равновесие между стимулированием конкурентной среды и поддержкой отечественных производителей, особенно в случаях, когда национальные компании уже вложили средства в соответствующие предприятия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские компании успешно освоили ниши, появившиеся после ухода западных фирм. По его словам, они не заинтересованы в их возвращении на отечественный рынок, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.