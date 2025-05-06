Путин придумал как защитить российский бизнес после возвращения западных компаний

Путин: при возвращении западных компаний нужно защитить интересы России
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Путин призвал к соблюдению баланса конкуренции и защиты отечественных производителей
Путин призвал к соблюдению баланса конкуренции и защиты отечественных производителей Фото:

При возвращении западных компаний на российский рынок важно соблюдать равновесие между поддержанием свободной конкуренции и мерами по защите отечественных производителей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, — анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов». — заявил Путин в ходе встречи с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. По словам лидера РФ, необходимо обеспечить равновесие между стимулированием конкурентной среды и поддержкой отечественных производителей, особенно в случаях, когда национальные компании уже вложили средства в соответствующие предприятия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские компании успешно освоили ниши, появившиеся после ухода западных фирм. По его словам, они не заинтересованы в их возвращении на отечественный рынок, передает RT.

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При возвращении западных компаний на российский рынок важно соблюдать равновесие между поддержанием свободной конкуренции и мерами по защите отечественных производителей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, — анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов». — заявил Путин в ходе встречи с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. По словам лидера РФ, необходимо обеспечить равновесие между стимулированием конкурентной среды и поддержкой отечественных производителей, особенно в случаях, когда национальные компании уже вложили средства в соответствующие предприятия. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские компании успешно освоили ниши, появившиеся после ухода западных фирм. По его словам, они не заинтересованы в их возвращении на отечественный рынок, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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