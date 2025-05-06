В Ишимском районе местные жители продолжают восстанавливать свои дачи после паводка 2024 года. Однако завозить новую мебель люди не спешат, хотя прошлые диваны и комоды пришлось выкидывать. Как рассказали корреспондентам агентства ишимцы, годом ранее из-за паводка дачи почти полностью ушли под воду.
«Вагончик был весь в воде. Все утонуло, всю мебель выбросили, внутри все стены ржавые. Что мне теперь с этим делать? Еще и бревна и деревянная лестница приплыли на участок. Зачем это мне? Вывезти это все некому, мне одной тяжело. Еще и без туалета осталась, он развалился, поднимать его не стали. Следующий год может не доживу, мои дети может продадут это и все», — рассказала журналистам URA.RU Надежда.
Женщине 76 лет, она живет в Ишиме. Хоть дачу в Плодопитомнике и затопило, отказаться от нее она не может — слишком любит хозяйство. Поэтому и продолжает на пострадавшем от паводка участке выращивать землянику, чеснок, щавель, морковь. Денег на восстановление дачи власти района не дали, так как прописки у пенсионерки нет.
Другой житель рассказал корреспондентам, что в прошлом году на дачи не пускали почти 1,5 месяца. А когда жители смогли вернуться, то всю мебель и технику пришлось выкидывать, все испортилось. «В прошлом году воды было по самую крышу. Плавали на лодках сюда, иначе не пускали. Ничего спасти не удалось. Почти все под воду ушло: диваны, кровати, у меня музыкальный центр даже был», — поделился мужчина.
Журналисты попытались связаться с главой Ишимского района Сергеем Ломовцевым, чтобы узнать, действительно ли в материальной помощи отказали дачникам без прописки. Однако сделать этого не удалось — он находился в поездке. В администрацию района направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.
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