Военно-патриотический клуб открыли в ЯНАО

Клуб «Форпост» открылся в Губкинском
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском открылся клуб «Форпост»
В Губкинском открылся клуб «Форпост» Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открылся военно-патриотический клуб «Форпост», который расширит сеть окружных центров для занятий спортивным туризмом, военной подготовкой и подготовки к поисковым экспедициям. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«В новом, просторном здании оборудовали тренировочный зал, картинг, учебные кабинеты для самых разных направлений. Скоро рядом появятся плац и зона для пейнтбола», — сообщил Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Теперь юнармейцы, поисковики из отряда «Память», а также участники объединений «Тактика» и «Патриот» смогут заниматься в комфортных условиях, чего раньше не было — ранее занятия проходили на базе школы №4.

Дополнительно власти округа сообщили, что до конца года в Ноябрьске планируется открыть центр подготовки к службе в Российской армии. Таким образом в регионе создаются современные площадки для приобретения молодежью необходимых навыков и развития интересов в патриотическом и спортивном воспитании. Рядом с новым клубом также расположен Юбилейный парк, который станет зоной отдыха для юных участников после занятий.

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В Губкинском (ЯНАО) открылся военно-патриотический клуб «Форпост», который расширит сеть окружных центров для занятий спортивным туризмом, военной подготовкой и подготовки к поисковым экспедициям. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «В новом, просторном здании оборудовали тренировочный зал, картинг, учебные кабинеты для самых разных направлений. Скоро рядом появятся плац и зона для пейнтбола», — сообщил Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Теперь юнармейцы, поисковики из отряда «Память», а также участники объединений «Тактика» и «Патриот» смогут заниматься в комфортных условиях, чего раньше не было — ранее занятия проходили на базе школы №4. Дополнительно власти округа сообщили, что до конца года в Ноябрьске планируется открыть центр подготовки к службе в Российской армии. Таким образом в регионе создаются современные площадки для приобретения молодежью необходимых навыков и развития интересов в патриотическом и спортивном воспитании. Рядом с новым клубом также расположен Юбилейный парк, который станет зоной отдыха для юных участников после занятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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