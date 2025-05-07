В Губкинском (ЯНАО) установили рекорд России. В масштабной акции ко Дню Победы принял участие 1501 житель, сообщил глава города Андрей Бандурко.
«В честь 80-летия Великой Победы в Губкинском зафиксирован Рекорд России, в котором принял участие 1501 житель! Спасибо каждому, кто присоединился», — рассказал в telegram-канале Андрей Бандурко.
Участники акции выстроились на площади с зонтами в цветах георгиевской ленточки, образовав слово «Победа». Рекорд приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Книги рекордов России официально зафиксировали достижение.
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