В ЯНАО установили рекорд России ко Дню Победы. Видео

Жители Губкинского установили рекорд России ко Дню Победы
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В ЯНАО установили рекорд России
В ЯНАО установили рекорд России Фото:

В Губкинском (ЯНАО) установили рекорд России. В масштабной акции ко Дню Победы принял участие 1501 житель, сообщил глава города Андрей Бандурко.

«В честь 80-летия Великой Победы в Губкинском зафиксирован Рекорд России, в котором принял участие 1501 житель! Спасибо каждому, кто присоединился», — рассказал в telegram-канале Андрей Бандурко. 

Участники акции выстроились на площади с зонтами в цветах георгиевской ленточки, образовав слово «Победа». Рекорд приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Книги рекордов России официально зафиксировали достижение.

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В Губкинском (ЯНАО) установили рекорд России. В масштабной акции ко Дню Победы принял участие 1501 житель, сообщил глава города Андрей Бандурко. «В честь 80-летия Великой Победы в Губкинском зафиксирован Рекорд России, в котором принял участие 1501 житель! Спасибо каждому, кто присоединился», — рассказал в telegram-канале Андрей Бандурко.  Участники акции выстроились на площади с зонтами в цветах георгиевской ленточки, образовав слово «Победа». Рекорд приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Книги рекордов России официально зафиксировали достижение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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