Лавров: почти вся Европа ведет войну против России

В настоящее время практически вся Европа ведет войну против России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании российского МИД.
«[Нужно помнить] о дипломатических уроках тех событий (событий Великой Отечественной войны — прим. URA.RU), и эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну. Опять практически вся Европа, поставленная под ружье, и, как я уже сказал, под нацистские знамена», — заявил Лавров. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
По словам главы МИД, необходимо не только сохранять память о героях Великой Отечественной войны, благодаря которым стало возможным наше настоящее и будущее развитие, но также учитывать накопленный дипломатический опыт. Лавров, что этот прогресс обеспечен на многие десятилетия и даже столетия вперед.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что в странах НАТО и Евросоюза осуществляются проекты, нацеленные на подготовку западных государств к вероятному открытому вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, в условиях активной информационной кампании на Западе реализуются соответствующие меры, предусматривающие подготовку коллективного Запада к возможному прямому военному конфликту с РФ.
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