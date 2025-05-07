07 мая 2025

Тюменцы встали в пробках длиной больше 10 километров. Скрин

Пробки сковали Червишевский и Московский тракты Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая длина пробок на трактах Тюмени превышает 10 километров
Общая длина пробок на трактах Тюмени превышает 10 километров Фото:

Червишевский и Московский тракты Тюмени вновь встали в пробках. Вместе с трактами движение затруднено на тех участках объездной, которая с ними пересекается, сообщает портал 2GIS.

«Тюмень, 8 мая. Затруднено движение на Червишевском тракте на участке от Комарово до поворота на Ставропольскую. На Московском тракте заторы от развязки с объездной автодорогой до пересечения с Амурской», — сообщает 2GIS.

Общая длина участков, на которых сила пробок достигла 8-9 баллов, составляет больше 10 километров. Проблемы с передвижением связаны с несколькими авариями, которые произошли в пределах Московского и Червишевского трактов, а также на кольцевой развязке съезда с объездной на Мельникайте.

Карта пробок в Тюмени 8 мая
Карта пробок в Тюмени 8 мая
Фото:

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Червишевский и Московский тракты Тюмени вновь встали в пробках. Вместе с трактами движение затруднено на тех участках объездной, которая с ними пересекается, сообщает портал 2GIS. «Тюмень, 8 мая. Затруднено движение на Червишевском тракте на участке от Комарово до поворота на Ставропольскую. На Московском тракте заторы от развязки с объездной автодорогой до пересечения с Амурской», — сообщает 2GIS. Общая длина участков, на которых сила пробок достигла 8-9 баллов, составляет больше 10 километров. Проблемы с передвижением связаны с несколькими авариями, которые произошли в пределах Московского и Червишевского трактов, а также на кольцевой развязке съезда с объездной на Мельникайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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