Червишевский и Московский тракты Тюмени вновь встали в пробках. Вместе с трактами движение затруднено на тех участках объездной, которая с ними пересекается, сообщает портал 2GIS.
«Тюмень, 8 мая. Затруднено движение на Червишевском тракте на участке от Комарово до поворота на Ставропольскую. На Московском тракте заторы от развязки с объездной автодорогой до пересечения с Амурской», — сообщает 2GIS.
Общая длина участков, на которых сила пробок достигла 8-9 баллов, составляет больше 10 километров. Проблемы с передвижением связаны с несколькими авариями, которые произошли в пределах Московского и Червишевского трактов, а также на кольцевой развязке съезда с объездной на Мельникайте.
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