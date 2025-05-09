Водитель легковушки погиб от полученных травм
В Тобольске (Тюменская область) 9 мая автомобиль Daewoo Nexia въехал в столб. По данным Госавтоинспекции региона, водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
Водитель не справился с управлением при обгоне
«Автомобиль Daewoo Nexia сегодня въехал в столб в Тобольске. Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением при обгоне. Мужчина погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что трагедия произошла в промышленной территории БСИ-2 в районе песчаного карьера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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