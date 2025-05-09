09 мая 2025

В Тюменской области легковушка влетела в столб, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки погиб от полученных травм
Водитель легковушки погиб от полученных травм Фото:

В Тобольске (Тюменская область) 9 мая автомобиль Daewoo Nexia въехал в столб. По данным Госавтоинспекции региона, водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель не справился с управлением при обгоне
Водитель не справился с управлением при обгоне
Фото:

«Автомобиль Daewoo Nexia сегодня въехал в столб в Тобольске. Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением при обгоне. Мужчина погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что трагедия произошла в промышленной территории БСИ-2 в районе песчаного карьера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Тобольске (Тюменская область) 9 мая автомобиль Daewoo Nexia въехал в столб. По данным Госавтоинспекции региона, водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. «Автомобиль Daewoo Nexia сегодня въехал в столб в Тобольске. Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением при обгоне. Мужчина погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что трагедия произошла в промышленной территории БСИ-2 в районе песчаного карьера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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