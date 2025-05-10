10 мая 2025

Для школ Пермского края закупят манекены с имитаторами ранений

© Служба новостей «URA.RU»
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По условию контракта, в школы должны передать свыше 140 манекенов
По условию контракта, в школы должны передать свыше 140 манекенов Фото:

В Прикамье ищут подрядчика на поставку 141 тренажера-манекена для оказания первой помощи с таким же количеством имитаторов ранений. Их планируют использовать в образовательных целях в школах региона, указано в описании закупки.

«Объект: поставка тренажеров-манекенов для оказания первой помощи с имитаторами ранений для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. Начальная (и максимальная) цена: 15 333 186 рублей»,  — говорится в техзадании на портале ЕИС «Закупки».

Тренажер представляет собой имитацию взрослого пострадавшего человека. На манекене можно отрабатывать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, наложения повязок и шин и прочее. Имитатор ранений и поражений — комплект съемных травм для установки на манекен.

Заявки на участие в аукционе буду приниматься до 23 мая. Победителя определят 30-го.  Товары должны быть предоставлены не позднее 1 августа. Закупка проводится в рамках реализации программ обучения по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду».

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В Прикамье ищут подрядчика на поставку 141 тренажера-манекена для оказания первой помощи с таким же количеством имитаторов ранений. Их планируют использовать в образовательных целях в школах региона, указано в описании закупки. «Объект: поставка тренажеров-манекенов для оказания первой помощи с имитаторами ранений для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. Начальная (и максимальная) цена: 15 333 186 рублей»,  — говорится в техзадании на портале ЕИС «Закупки». Тренажер представляет собой имитацию взрослого пострадавшего человека. На манекене можно отрабатывать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, наложения повязок и шин и прочее. Имитатор ранений и поражений — комплект съемных травм для установки на манекен. Заявки на участие в аукционе буду приниматься до 23 мая. Победителя определят 30-го.  Товары должны быть предоставлены не позднее 1 августа. Закупка проводится в рамках реализации программ обучения по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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