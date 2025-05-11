На вкладах и счетах тюменцев накопилось почти 500 миллиардов рублей

Объем средств на вкладах и счетах жителей Тюменской области за год увеличился на 25% и к началу апреля достиг 466 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону.
«Объем денег на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 25% и на начало апреля 2025 года превысил 466 миллиардов рублей. <...> Пик прироста денег на вкладах пришелся на последний квартал 2024 года: тогда объем сбережений вырос с 407 млрд до 454 млрд», — рассказало издание «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу банка.
Эксперты отметили, что рост процентных ставок по накопительным счетам способствует увеличению сбережений среди населения региона. Как ранее писало URA.RU, жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области стали чаще пользоваться вкладами. Только за 2024 год объем средств, которые вложены в банк, поднялся на 18%.
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