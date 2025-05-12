В Кургане из-за «Зеленого марафона» запретят парковаться у ЦПКиО

В Кургане 31 мая будет введен временный запрет на остановку и стоянку автомобилей на парковочной площадке у центрального входа в ЦПКиО. Это произойдет из-за проведения спортивного мероприятия «Зеленый марафон». Об этом написано в постановлении мэрии Кургана.
«Запретить остановку и стоянку транспортных средств, за исключением транспортных средств, имеющих специальные знаки „Инвалид“, 31.05.2025 г. на парковочной площадке у центрального входа в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, д. 13)», — написано в постановлении. Запрет будет действовать с 06:00 часов до 13:00 того же дня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области будет создано представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Основная цель нового представительства — объединить усилия крупных компаний региона для реализации значимых добровольческих проектов и привлечения к ним большего числа неравнодушных жителей. Вице-губернатор Андрей Алексеев рассказал, что компании планируют поддержать «Зеленый марафон» и другие акции.
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