Стало известно, когда тюменцы начнут зарабатывать по 100 тысяч рублей

Половине жителей Тюменской области потребуется четыре года, чтобы их зарплата достигла 100 тысяч рублей, а более 75% населения региона выйдут на этот уровень через семь лет. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра «РИА-Рейтинг» на основе проведенного исследования, учитывающего покупательную способность и темпы роста заработных плат.
«Тюменская область: место в рейтинге — 19. Половина населения будет получать заработную плату в размере 100 тысяч рублей через четыре года и четыре месяца. Аналогичных значений 75% населения достигнет через семь лет», — отмечено в рейтинге.
Лидерами среди всех регионов по данным показателям являются Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. В ЯНАО 100% населения достигли заработной платы в размере не менее 100 тысяч рублей в месяц.
По данным Росстата, в феврале 2025 года средняя зарплата в Тюменской области составила 86,5 тысячи рублей, что на 8,8% выше показателя прошлого года. Регион традиционно занимает третье место по уровню зарплат в Уральском федеральном округе, уступая ЯНАО и ХМАО. Среди востребованных специалистов фиксируются зарплаты до 280 тысяч рублей, однако средний уровень ожидаемой оплаты труда среди соискателей составляет 65 тысяч рублей.
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