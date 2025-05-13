Турецкая сторона рассчитывает на позитивный исход переговоров России и Украины

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Турция рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию
Турция рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогут прекратить кровопролитие и приблизят урегулирование конфликта. Об этом сообщает дипломатический источник.

«Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию», — рассказал источник РИА Новости. Ключевыми вопросами для обсуждения могут стать территориальные споры, статус Запорожской атомной электростанции, использование Украиной водных ресурсов Днепра и обеспечение ее выхода к Черному морю. Эти темы ранее обозначил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

Президент России Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предварительном условии — полном прекращении огня со стороны России с 12 мая. В Москве этот подход назвали неприемлемым.

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Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогут прекратить кровопролитие и приблизят урегулирование конфликта. Об этом сообщает дипломатический источник. «Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию», — рассказал источник РИА Новости. Ключевыми вопросами для обсуждения могут стать территориальные споры, статус Запорожской атомной электростанции, использование Украиной водных ресурсов Днепра и обеспечение ее выхода к Черному морю. Эти темы ранее обозначил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Президент России Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предварительном условии — полном прекращении огня со стороны России с 12 мая. В Москве этот подход назвали неприемлемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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