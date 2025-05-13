Турецкая сторона рассчитывает на позитивный исход переговоров России и Украины

Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогут прекратить кровопролитие и приблизят урегулирование конфликта. Об этом сообщает дипломатический источник.
«Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию», — рассказал источник РИА Новости. Ключевыми вопросами для обсуждения могут стать территориальные споры, статус Запорожской атомной электростанции, использование Украиной водных ресурсов Днепра и обеспечение ее выхода к Черному морю. Эти темы ранее обозначил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предварительном условии — полном прекращении огня со стороны России с 12 мая. В Москве этот подход назвали неприемлемым.
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