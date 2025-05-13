Мира на Украине не будет без Путина, угрозы США: о чем сказал спецпосланник Трампа

Для достижения устойчивого мира на Украине необходимо согласие российской стороны. Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости непосредственных переговоров между Москвой и Киевом, при этом он не исключает возможности выхода из переговорного процесса.
Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал организовать встречу с украинской стороной в Стамбуле и уже обозначил предполагаемые темы для обсуждения. О чем заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart — в материале URA.RU.
Главное условие мирного соглашения по Украине
В интервью американскому изданию Уиткофф назвал ключевое условие достижения мирного соглашения по Украине. «Сделки не будет без одобрения президента Путина», — отметил Уиткофф. По его словам, любые договоренности по урегулированию конфликта невозможны без одобренияроссийского лидера. Спецпосланник отметил, что обсуждал возможности урегулирования не только с представителями Москвы и Киева, но и с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.
Трамп грозит уйти из процесса переговоров
По словам Уиткоффа, Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что президент США требует организации таких встреч в «ультимативной форме». В случае отказа от прямого диалога Вашингтон может выйти из процесса мирного урегулирования.
Ключевые темы переговоров в Стамбуле
На предстоящих переговорах в Стамбуле планируется обсудить три главные темы: территориальный вопрос, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю. «Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю», — рассказал Уиткофф. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют детального рассмотрения для достижения устойчивого соглашения.
Переговоры без европейских стран
Бывший советник НАТО Жак Бо отметил, что инициатива Владимира Путина по переговорам в Стамбуле предполагает прямое взаимодействие с Украиной без участия европейских государств. По его словам, Москва стремится к честным и конструктивным переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил серьезность предложения Путина о возобновлении переговоров без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к встрече в Турции для обсуждения путей мирного урегулирования.
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