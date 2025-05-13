Уиткофф перечислил три темы на переговорах России и Украины в Стамбуле

Уиткофф: темами переговоров между РФ и Украиной будут вопросы регионов и ЗАЭС
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Статус ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле, заявил Уиткофф
Статус ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле, заявил Уиткофф Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут обсуждаться три ключевые темы: вопрос территорий, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю. Об этом рассказал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю», — передает слова Уиткоффа портал Breitbart. Он подчеркнул, что для достижения мирного соглашения необходимо одобрение президента РФ Владимира Путина.

Уиткофф также отметил, что вел переговоры не только с Москвой и Киевом, но и с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий, подчеркивая возможность достижения реального перемирия, если Киев согласится.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил серьезность предложения и стремление к мирному разрешению конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на необходимость последовательности в переговорах.

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На переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут обсуждаться три ключевые темы: вопрос территорий, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю. Об этом рассказал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. «Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю», — передает слова Уиткоффа портал Breitbart. Он подчеркнул, что для достижения мирного соглашения необходимо одобрение президента РФ Владимира Путина. Уиткофф также отметил, что вел переговоры не только с Москвой и Киевом, но и с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий, подчеркивая возможность достижения реального перемирия, если Киев согласится. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил серьезность предложения и стремление к мирному разрешению конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на необходимость последовательности в переговорах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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