Уиткофф перечислил три темы на переговорах России и Украины в Стамбуле

На переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут обсуждаться три ключевые темы: вопрос территорий, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю. Об этом рассказал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф.
«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю», — передает слова Уиткоффа портал Breitbart. Он подчеркнул, что для достижения мирного соглашения необходимо одобрение президента РФ Владимира Путина.
Уиткофф также отметил, что вел переговоры не только с Москвой и Киевом, но и с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий, подчеркивая возможность достижения реального перемирия, если Киев согласится.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил серьезность предложения и стремление к мирному разрешению конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на необходимость последовательности в переговорах.
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