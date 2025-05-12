Вода в реке Ишим в районе Викулово продолжает прибывать

Уровень воды на реке Ишим в районе села Викулового продолжает повышаться. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области.
«Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 781 сантиметр. Изменение за сутки — 38 сантиметров», — передает данные сервис.
Что касается остальных рек Тюменской области, то на некоторых из них фиксируется снижение уровня воды. Таким образом:
- в Ишиме река Ишим -7 (902 см) критическая отметка — 850;
- в Абатском река Ишим +1 (1121 см) критическая отметка — 960;
- в Ялуторовске река Тобол -2 (524 см) критическая отметка — 850;
- в Тобольске река Иртыш +3 (662 см) критическая отметка — 853;
- в Ильинке река Ишим -2 (792 см) критическая отметка — 800
- Тура в Тюмени +4 (616) критическая отметка — 850.
Ранее стало известно, что на Тюменскую область движется вторая волна паводка, вызванная сбросом на Сергеевском водохранилище. В связи с этим, уровень воды на реке Ишим в районе села Викулово может достигнуть отметки «опасного явления» с 16 по 18 мая.
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