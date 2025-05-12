12 мая 2025

Вода в реке Ишим в районе Викулово продолжает прибывать. Инфографика

Уровень воды в реке Ишим у Викулово составляет 781 сантиметр над нулем поста
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в реке Ишим в районе Викулово продолжает прибывать
Вода в реке Ишим в районе Викулово продолжает прибывать Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды на реке Ишим в районе села Викулового продолжает повышаться. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области.

«Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 781 сантиметр. Изменение за сутки — 38 сантиметров», — передает данные сервис.

Что касается остальных рек Тюменской области, то на некоторых из них фиксируется снижение уровня воды. Таким образом:

  • в Ишиме река Ишим -7 (902 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим +1 (1121 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол -2 (524 см) критическая отметка — 850;
  • в Тобольске река Иртыш +3 (662 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим -2 (792 см) критическая отметка — 800
  • Тура в Тюмени +4 (616) критическая отметка — 850.

Ранее стало известно, что на Тюменскую область движется вторая волна паводка, вызванная сбросом на Сергеевском водохранилище. В связи с этим, уровень воды на реке Ишим в районе села Викулово может достигнуть отметки «опасного явления» с 16 по 18 мая.

Уровень воды на реках Тюменской области 13 мая 025 год
Уровень воды на реках Тюменской области 13 мая 025 год
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Уровень воды на реке Ишим в районе села Викулового продолжает повышаться. Такие данные передает сервис по отслеживанию паводка в Тюменской области. «Гидропост Ишим — Викулово: текущий уровень воды составляет 781 сантиметр. Изменение за сутки — 38 сантиметров», — передает данные сервис. Что касается остальных рек Тюменской области, то на некоторых из них фиксируется снижение уровня воды. Таким образом: Ранее стало известно, что на Тюменскую область движется вторая волна паводка, вызванная сбросом на Сергеевском водохранилище. В связи с этим, уровень воды на реке Ишим в районе села Викулово может достигнуть отметки «опасного явления» с 16 по 18 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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