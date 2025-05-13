«Девочек обижать нельзя»: Мизулина высказалась о суде над Дудем* и Лебедевым

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что компенсацию в размере 500 тысяч рублей, взысканную по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом), направит на поддержку участников специальной военной операции. Об этом она сообщила в своих соцсетях, добавив, что «девочек обижать нельзя».
«Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО», — написала Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, в качестве морального ущерба суд поставил взыскать с Дудя — 200 тысяч рублей, а с Лебедева — 300 тысяч. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что «человек, выступающий против СВО и дискредитирующий армию, при этом материально поддержит бойцов». В конце сообщения она отметила, что «девочек обижать нельзя и противников ждет наказание».
После оглашения решения адвокат дизайнера Калой Ахильгов сообщил, что Лебедев намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Таким образом, Мизулина сможет получить присужденные суммы только в случае отказа суда высшей инстанции ответчикам в удовлетворении апелляции.
Сегодня, 13 мая, лефортовский суд частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю. Суд признал порочащими честь и репутацию некоторые их высказывания и обязал Дудя удалить их из видео, а Лебедева — из публикаций. В части требований о компенсации 10 млн рублей суд отказал.
1 августа 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, критикующим Лигу безопасного интернета и Мизулину. В ответ она подала иск о защите чести, требуя компенсацию за моральный ущерб. После чего Лебедев извинился перед Мизулиной и заявил, что продолжит бороться с ее деятельностью.
*Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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