«Девочек обижать нельзя»: Мизулина высказалась о суде над Дудем* и Лебедевым

Мизулина направит присужденные ей деньги по иску на поддержку участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина получит 500 тысяч рублей компенсации от Лебедева и Дудя* за оскорбления чести и достоинства
Мизулина получит 500 тысяч рублей компенсации от Лебедева и Дудя* за оскорбления чести и достоинства Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что компенсацию в размере 500 тысяч рублей, взысканную по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом), направит на поддержку участников специальной военной операции. Об этом она сообщила в своих соцсетях, добавив, что «девочек обижать нельзя».

«Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО», — написала Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, в качестве морального ущерба суд поставил взыскать с Дудя — 200 тысяч рублей, а с Лебедева — 300 тысяч. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что «человек, выступающий против СВО и дискредитирующий армию, при этом материально поддержит бойцов». В конце сообщения она отметила, что «девочек обижать нельзя и противников ждет наказание».

После оглашения решения адвокат дизайнера Калой Ахильгов сообщил, что Лебедев намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Таким образом, Мизулина сможет получить присужденные суммы только в случае отказа суда высшей инстанции ответчикам в удовлетворении апелляции.

Сегодня, 13 мая, лефортовский суд частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю. Суд признал порочащими честь и репутацию некоторые их высказывания и обязал Дудя удалить их из видео, а Лебедева — из публикаций. В части требований о компенсации 10 млн рублей суд отказал.

1 августа 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, критикующим Лигу безопасного интернета и Мизулину. В ответ она подала иск о защите чести, требуя компенсацию за моральный ущерб. После чего Лебедев извинился перед Мизулиной и заявил, что продолжит бороться с ее деятельностью.

*Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что компенсацию в размере 500 тысяч рублей, взысканную по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом), направит на поддержку участников специальной военной операции. Об этом она сообщила в своих соцсетях, добавив, что «девочек обижать нельзя». «Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО», — написала Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, в качестве морального ущерба суд поставил взыскать с Дудя — 200 тысяч рублей, а с Лебедева — 300 тысяч. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что «человек, выступающий против СВО и дискредитирующий армию, при этом материально поддержит бойцов». В конце сообщения она отметила, что «девочек обижать нельзя и противников ждет наказание». После оглашения решения адвокат дизайнера Калой Ахильгов сообщил, что Лебедев намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Таким образом, Мизулина сможет получить присужденные суммы только в случае отказа суда высшей инстанции ответчикам в удовлетворении апелляции. Сегодня, 13 мая, лефортовский суд частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю. Суд признал порочащими честь и репутацию некоторые их высказывания и обязал Дудя удалить их из видео, а Лебедева — из публикаций. В части требований о компенсации 10 млн рублей суд отказал. 1 августа 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, критикующим Лигу безопасного интернета и Мизулину. В ответ она подала иск о защите чести, требуя компенсацию за моральный ущерб. После чего Лебедев извинился перед Мизулиной и заявил, что продолжит бороться с ее деятельностью. *Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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