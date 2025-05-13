В Новом Уренгое ликвидирован пожар в многоквартирном доме

В Новом Уренгое загорелся расселенный многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидирован пожар в Новом Уренгое
Ликвидирован пожар в Новом Уренгое Фото:

Вечером 13 мая в службу пожарно-спасательной части города Новый Уренгой(ЯНАО) поступило сообщение о возгорании расселенного многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

«Сигнал о пожаре поступил в 17:50. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. В 19 часов пожар был локализован ориентировочно на площади 120 квадратных метров», — сообщили в МЧС ЯНАО

В ведомстве пояснили, что дом, в котором произошло возгорание, был расселен и не эксплуатировался. Угрозы для рядом стоящих зданий не было. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

По уточненным данным, пожар произошел  по адресу улица Транспортная, дом 9. Ранее URA.RU сообщало, что пожар произошел на улице Заозерная. 

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Вечером 13 мая в службу пожарно-спасательной части города Новый Уренгой(ЯНАО) поступило сообщение о возгорании расселенного многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.  «Сигнал о пожаре поступил в 17:50. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. В 19 часов пожар был локализован ориентировочно на площади 120 квадратных метров», — сообщили в МЧС ЯНАО В ведомстве пояснили, что дом, в котором произошло возгорание, был расселен и не эксплуатировался. Угрозы для рядом стоящих зданий не было. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. По уточненным данным, пожар произошел  по адресу улица Транспортная, дом 9. Ранее URA.RU сообщало, что пожар произошел на улице Заозерная. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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