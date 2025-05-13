В Новом Уренгое ликвидирован пожар в многоквартирном доме

Вечером 13 мая в службу пожарно-спасательной части города Новый Уренгой(ЯНАО) поступило сообщение о возгорании расселенного многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Сигнал о пожаре поступил в 17:50. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. В 19 часов пожар был локализован ориентировочно на площади 120 квадратных метров», — сообщили в МЧС ЯНАО
В ведомстве пояснили, что дом, в котором произошло возгорание, был расселен и не эксплуатировался. Угрозы для рядом стоящих зданий не было. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.
По уточненным данным, пожар произошел по адресу улица Транспортная, дом 9. Ранее URA.RU сообщало, что пожар произошел на улице Заозерная.
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