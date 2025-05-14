Володин: всего 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку

Только 27 детей мигрантов смогли сдать экзамен по русскому языку для поступления в российские школы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента старта тестирования на участие подали заявки 1762 человека, однако к сдаче экзамена были допущены только 335 из них.
«С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335... В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек», — написал Володин в своем telegram-канале.
Спикер напомнил, что с апреля в России действует новый федеральный закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без проверки законности их нахождения в стране и подтверждения достаточного уровня владения русским языком. Володин также отметил, что с прошлого года депутаты инициировали и приняли 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, и все они уже вступили в силу. По его словам, важно анализировать правоприменение новых законов и при необходимости вносить коррективы.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что 81% детей мигрантов в России не были допущены к процедуре тестирования по русскому языку, которая необходима для зачисления в общеобразовательные учреждения. К числу основных причин отказа относятся предоставление неполного комплекта документов, отсутствие вакантных мест в школах, а также недостоверность сведений, указанных в поданных заявлениях. В ведомстве также уточнили, что в первом этапе экзамена приняли участие 335 детей мигрантов.
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