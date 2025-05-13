Житель Тюмени попросил сохранить его родовое поместье при реализации мастер-плана города. Свою просьбу он оставил на сайте Института генплана Москвы, которая занимается разработкой документа. Как утверждает тюменец, его семья прожила в этом доме большое количество лет.
«Здесь находится мое родовое поместье. Сохранение истории семьи. Я хотел, чтобы моя семья жила здесь и продолжала наш род в этом месте. Очень много историй связывает меня с этим домом. Прошу учесть это при разработке мастер-плана», — написал местный житель Лев Вячеславович.
Журналисты URA.RU посетили место, которое местный житель отметил на карте мастер-плана в качестве своего поместья. Мужчина указал, что дом располагается на улице Фридриха Энгельса. Это маленькое одноэтажное деревянное здание. С виду оно кажется нежилым — на эту мысль натолкнули окна, занавешенные плотными шторами. Корреспонденты постучались в ворота, но к ним никто не вышел. URA.RU просит владельца дома связаться с редакцией и рассказать историю дома.
Ранее URA.RU писало, что в марте началась разработка мастер-плана, концепция которого называется «Тюмень — врата Сибири». Проектируемая площадь составляет более 600 гектар.
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