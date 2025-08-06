Русалина и Авазбек: топ самых редких и популярных имен для детей в Тюменской области

Самыми популярными именами стали Анна и Александр
Самыми редкими именами, которыми с начала года называли детей в Тюменской области, стали Русалина и Авазбек. Такие данные представлены на портале службы ЗАГС региона.
«Тюменская область, самые редкие имена. Девочки: Русалина, Дорофея, Степанида, Гулчехра, Эмина. Мальчики: Авазбек, Аким, Добрыня, Арег, Гаяз», — говорится в сообщении учреждения.
В список популярных имен для новорожденных малышек вошли Анна, София, Варвара, Ева и Мария. Мальчиков чаще всего называли Александр, Михаил, Артем, Тимофей и Роман.
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