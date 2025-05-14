В Тюмени перекроют важный проезд и парковую дорогу. Карта

Для проведения фестиваля «Тюмень Сильная» в городе будут перекрыты два проезда
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Часть мероприятий фестиваля пройдет в экопарке «Затюменский»
Часть мероприятий фестиваля пройдет в экопарке «Затюменский» Фото:

В Тюмени на время проведения спортивного фестиваля «Тюмень Сильная» будет временно ограничено движение транспорта по двум проездам. Об этом в telegram-канале сообщает администрация города.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей массового мероприятия и будут действовать 17 и 18 мая 2025 года.

Отмечается, что в экопарке «Затюменский» 17 мая перекроют проезд от Барнаульской в сторону ямской. Также 17 и 18 мая будет перекрыт проезд между сквером Якова Неумоева и зданием Тюменской ярмарки. Перекрытия будут действовать с 6:00 до 24:00.

Схема перекрытия и объезда в дни проведения фестиваля «Тюмень Сильная»
Схема перекрытия и объезда в дни проведения фестиваля «Тюмень Сильная»
Фото:

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В Тюмени на время проведения спортивного фестиваля «Тюмень Сильная» будет временно ограничено движение транспорта по двум проездам. Об этом в telegram-канале сообщает администрация города. «Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей массового мероприятия и будут действовать 17 и 18 мая 2025 года. Отмечается, что в экопарке «Затюменский» 17 мая перекроют проезд от Барнаульской в сторону ямской. Также 17 и 18 мая будет перекрыт проезд между сквером Якова Неумоева и зданием Тюменской ярмарки. Перекрытия будут действовать с 6:00 до 24:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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