В Тюмени на время проведения спортивного фестиваля «Тюмень Сильная» будет временно ограничено движение транспорта по двум проездам. Об этом в telegram-канале сообщает администрация города.
«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей массового мероприятия и будут действовать 17 и 18 мая 2025 года.
Отмечается, что в экопарке «Затюменский» 17 мая перекроют проезд от Барнаульской в сторону ямской. Также 17 и 18 мая будет перекрыт проезд между сквером Якова Неумоева и зданием Тюменской ярмарки. Перекрытия будут действовать с 6:00 до 24:00.
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