Депутат Милонов не поверил словам «скучающей» по Москве Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова забыла, что сама сделала выбор, покинув три года назад Россию, поэтому сейчас ее «страданиям» веры нет. По словам Виталия Милонова, артистка ради корыстных целей даже бросила подопечных своего фонда «Подари жизнь». Депутат в беседе с URA.RU призывал не верить «крокодиловым слезам» актрисы и обвинил ее в лицемерии после слов актрисы о том, что в ней проснулась ностальгия по Москве и она задумалась о возвращении.
«Чулпан Хаматова в России использовала все возможности для карьерного и финансового роста, прикрываясь хорошими вещами и социальными проектами. В итоге она бросила все социальные проекты, подопечных фонда, где она состояла. Она уехала ради того, чтобы устроить жизнь и карьеру в свободной от русских Европе. Она сделала свой выбор. И на сегодняшний день ее надо рассматривать не в контексте покаяния, а в контексте попытки избежать неминуемой кары. Пусть там и находятся, где у них новая родина и новые друзья», — поделился мнением Милонов.
Депутат отметил, что сейчас в Европе уже свернут проект по поддержке наших уехавших звезд. Ранее они являлись фактором контрпропаганды, а теперь фокус внимания у западных «партнеров» смещен в другую сторону. Как итог, все те, кто уехал, сейчас вдруг поняли, как сильно скучают по России и намекают, что не против вернуться.
Хаматова после трех лет эмиграции призналась, что соскучилась по дому. Недавно на нее нахлынула волна ностальгии. «Соскучилась ли по Москве? Да, очень. Я вчера летела через Стамбул, был рейс до Тбилиси, вижу соседний гейт — Москва. У меня прямо свело все внутри. Ты понимаешь, что сейчас можешь просто купить билет, войти в самолет и прилететь в Москву. Если бы у меня не было троих детей, которые от меня зависят, может быть, и рискнула бы. Поняла, что это загнанное внутрь чувство ностальгии, тоски по Родине, которое, казалось бы, уже пройдено, новая жизнь… В общем, нет, ничего не пройдено. Достаточно увидеть слова „Москва“ на соседнем гейте, как сводит дыхание», — заявила Чулпан в интервью YouTube-шоу «Георгий за кадром».
Хаматова после отъезда из России обосновалась в Латвии. Она работает в Новом Рижском театре. При этом актриса не скрывала, что у нее проблемы и с работой, и с продлением вида на жительство в прибалтийской стране. Тогда Чулпан заявляла, что если она не нужна Латвии, поедет в другую страну.
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