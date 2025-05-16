Ребенок из России разбился насмерть, упав с бассейна в Египте. Фото

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В Египте погиб ребенок из России, сорвавшись с края бассейна без ограждения
В Египте погиб ребенок из России, сорвавшись с края бассейна без ограждения Фото:

В Египте трагически погиб четырехлетний ребенок из России, упав с «бесконечного бассейна» в отеле. Об этом сообщает издание Shot. Инцидент произошел в Хургаде в одном из популярных курортных отелей — Xanadu Makadi Bay.

«Ребенок из России разбился насмерть, упав с „бесконечного бассейна“ в Египте», — передает telegram-канал Shot. Пока мать оформляла документы на ресепшене, отец с двумя сыновьями вышел на открытую террасу. Здание ресепшена находится на втором уровне комплекса и примыкает к так называемому «инфинити-бассейну» — его конструкция создает иллюзию бесконечной водной поверхности, так как вода перетекает через край, незаметно исчезая.

Сразу после трагедии у бассейна установили ограждения
Сразу после трагедии у бассейна установили ограждения
Фото:

Младший ребенок подошел к краю бассейна, где отсутствовали какие-либо защитные ограждения. Когда отец окликнул сына, мальчик, вероятно, дезориентировался и спрыгнул с противоположной стороны — как раз там, где создается эффект «безграничности». Под этой частью бассейна находился шестиметровый обрыв. Отец не успел подбежать и предотвратить падение. Мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После трагедии на месте установили защитные ограждения.

По словам очевидцев, на ресепшене работали мощные кондиционеры, и из-за холода отец решил выйти с детьми на улицу. Отель, позиционирующий себя как семейный, ранее имел хорошую репутацию. Известно, что мать погибшего ребенка работает в туристической сфере. Семья планирует добиваться привлечения к ответственности администрации гостиницы и возбуждения уголовного дела.

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В Египте трагически погиб четырехлетний ребенок из России, упав с «бесконечного бассейна» в отеле. Об этом сообщает издание Shot. Инцидент произошел в Хургаде в одном из популярных курортных отелей — Xanadu Makadi Bay. «Ребенок из России разбился насмерть, упав с „бесконечного бассейна“ в Египте», — передает telegram-канал Shot. Пока мать оформляла документы на ресепшене, отец с двумя сыновьями вышел на открытую террасу. Здание ресепшена находится на втором уровне комплекса и примыкает к так называемому «инфинити-бассейну» — его конструкция создает иллюзию бесконечной водной поверхности, так как вода перетекает через край, незаметно исчезая. Младший ребенок подошел к краю бассейна, где отсутствовали какие-либо защитные ограждения. Когда отец окликнул сына, мальчик, вероятно, дезориентировался и спрыгнул с противоположной стороны — как раз там, где создается эффект «безграничности». Под этой частью бассейна находился шестиметровый обрыв. Отец не успел подбежать и предотвратить падение. Мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После трагедии на месте установили защитные ограждения. По словам очевидцев, на ресепшене работали мощные кондиционеры, и из-за холода отец решил выйти с детьми на улицу. Отель, позиционирующий себя как семейный, ранее имел хорошую репутацию. Известно, что мать погибшего ребенка работает в туристической сфере. Семья планирует добиваться привлечения к ответственности администрации гостиницы и возбуждения уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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