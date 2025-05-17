Военные раскрыли подробности освобождения Вольного Поля в ДНР

Российские военные при освобождении населенного пункта Вольное Поле захватили в плен солдат ВСУ. Причем взять под контроль территорию удалось малой группой. Благодаря действиям бойцов из группировки «Восток» получилось заметно улучшить положение на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В ходе зачистки были взяты в плен украинские военнослужащие, обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства, а также захвачено значительное количество вооружения и военного имущества», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Военнослужащие группировки войск «Восток» накануне освободили населенный пункт Вольное Поле на юге ДНР. Контроль над этим селом позволил существенно улучшить тактическое положение российских подразделений на южнодонецком направлении. Освобождение Вольного Поля сопровождалось активными боевыми действиями и зачисткой территории от остатков гарнизона ВСУ.
В операции по освобождению населенного пункта участвовали артиллерия и ударные беспилотные летательные аппараты, которые нанесли точечные удары по позициям и командно-наблюдательным пунктам противника. Как сообщил журналистам заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Карачай, российским подразделениям удалось малыми силами блокировать крупные группы ВСУ: бойцам приходилось заходить по одному и зачищать дома, несмотря на хорошее техническое оснащение украинских военных. Освобождение ДНР продолжается, напоминает Pravda.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.