ВС РФ продвинулись в ДНР

Минобороны РФ: ВС РФ освободили населенный пункт Вольное Поле
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ВСУ за неделю потеряли свыше 1 490 военных
ВСУ за неделю потеряли свыше 1 490 военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные силы РФ освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР», — пишет ведомство у себя в telegram-канале. За последнюю неделю под контроль взяты шесть населенных пунктов в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» превысили 1 490 военных.

Российские ПВО за неделю уничтожили 930 украинских беспилотников и 35 управляемых авиабомб JDAM. В зоне действий группировки «Север» ВСУ лишились свыше 1 330 военных и семи складов боеприпасов. На других участках фронта потери украинских сил составили от 380 до 3 040 человек, а также несколько складов с вооружением, передает Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры из поселка Торское в ДНР, который, по данным ведомства, освободили бойцы группировки «Запад». В опубликованном видео зафиксирован момент установления контроля над населенным пунктом.

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Военные силы РФ освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР», — пишет ведомство у себя в telegram-канале. За последнюю неделю под контроль взяты шесть населенных пунктов в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» превысили 1 490 военных. Российские ПВО за неделю уничтожили 930 украинских беспилотников и 35 управляемых авиабомб JDAM. В зоне действий группировки «Север» ВСУ лишились свыше 1 330 военных и семи складов боеприпасов. На других участках фронта потери украинских сил составили от 380 до 3 040 человек, а также несколько складов с вооружением, передает Минобороны РФ. Ранее Минобороны РФ показало кадры из поселка Торское в ДНР, который, по данным ведомства, освободили бойцы группировки «Запад». В опубликованном видео зафиксирован момент установления контроля над населенным пунктом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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