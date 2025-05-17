Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке полиции силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Заставна Черновицкой области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
«Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы. Торжество ненависти и гимн с одной стороны, плач и рыдания — с другой. Толпа активистов ПЦУ вместе с полицией сметает прихожан УПЦ с дороги. Клирик ПЦУ собственноручно выламывает двери храма», — говорится в сообщении СПЖ. На опубликованных кадрах видно, что захват происходил при участии нескольких десятков мужчин, которые применяли силу к пожилым прихожанам УПЦ, а двери храма вскрывали с помощью болгарки. Полиция не препятствовала действиям нападавших.
В последние месяцы на территории Украины продолжается масштабная волна давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Власти страны, ссылаясь на предполагаемые связи УПЦ с Россией, приняли ряд решений о запрете деятельности церкви в различных регионах, а также инициировали уголовные дела против ее духовенства. С 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, который позволяет полностью запретить деятельность УПЦ на территории страны. Сотни храмов уже были захвачены сторонниками ПЦУ при поддержке местных властей.
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