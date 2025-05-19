Архитектор Селивохин предложил оставить Текутьевское кладбище в центре Тюмени

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Кладбище находится в самом центре города
Кладбище находится в самом центре города Фото:

Главный архитектор центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрий Селивохин предложил оставить Текутьевское кладбище в центре города. По его словам, некрополь не нужно переносить, необходимо приводить его в порядок и не позволять дальнейшие захоронения. Своим мнением он поделился на подкасте бизнесмена Сергея Колесника «Урбанист-капиталист».

«Мое отношение — не вижу ничего крамольного, чтобы в центре города было кладбище. Это самое что ни на есть история. Трактовать кладбища, как зеленый каркас Тюмени, это перебор. Но перенос кладбища — слишком радикальная история. Надо его оставить, приводить в порядок, другое дело — локализовать и в последующем уже дальнейшие захоронения не позволять», — высказался Селивохин. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложил на месте Текутьевского кладбища обустроить центральный парк. Но так как объект признан объектом культурного наследия, возможно лишь выполнение работ по его сохранению.

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Главный архитектор центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрий Селивохин предложил оставить Текутьевское кладбище в центре города. По его словам, некрополь не нужно переносить, необходимо приводить его в порядок и не позволять дальнейшие захоронения. Своим мнением он поделился на подкасте бизнесмена Сергея Колесника «Урбанист-капиталист». «Мое отношение — не вижу ничего крамольного, чтобы в центре города было кладбище. Это самое что ни на есть история. Трактовать кладбища, как зеленый каркас Тюмени, это перебор. Но перенос кладбища — слишком радикальная история. Надо его оставить, приводить в порядок, другое дело — локализовать и в последующем уже дальнейшие захоронения не позволять», — высказался Селивохин.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложил на месте Текутьевского кладбища обустроить центральный парк. Но так как объект признан объектом культурного наследия, возможно лишь выполнение работ по его сохранению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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