В Тюмени прошли рейды для выявления незаконных мигрантов. В ходе оперативно-профилактических мероприятий в кафе города было выявлено 15 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, еще пять были обнаружены на автомойке, сообщили в «МВД Медиа».
«В результате оперативно-профилактических мероприятий правоохранители задержали в нескольких кафе 10 граждан ближнего зарубежья. В ходе проверки их личностей выяснилось, что каждый из них нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации… Еще пять таких нелегалов полицейские застали на территории автомойки на улице Полевой, где они проживали в двух вагончиках», — написано на сайте.
Суд назначил задержанным наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны. Также владельцу автомойки суйчас грозит уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Ранее URA.RU писало, что во дворе ЖК «Семья» женщина-мигрант избила ребенка, который качался на качелях: пнула его и просила собственного ребенка также применять физическую силу. По данному факту сейчас проводится проверка.
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