В городе Советский (ХМАО) накануне вечером легковой автомобил вылетел с дороги и столкнулся с прицепом. В соцсети очевидцы сообщили, что водитель был пьян.
«Накануне в Советском автомобиль вылетел с дороги и врезался в прицеп. Как пишут очевидцы, водитель в этот момент был пьян и весел», — сообщает telegram-канал «Бинокль».
По словам очевидцев, в момент ДТП никто из людей серьезно не пострадал. Авария произошла рядом с торговым комплексом «Универбыт». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УВДВ по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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