20 мая 2025

В ХМАО пьяный водитель слетел с дороги и врезался в прицеп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают, что серьезно никто не пострадал
Очевидцы сообщают, что серьезно никто не пострадал Фото:

В городе Советский (ХМАО) накануне вечером легковой автомобил вылетел с дороги и столкнулся с прицепом. В соцсети очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Со слов очевидцев, водитель был пьян
Со слов очевидцев, водитель был пьян
Фото:

«Накануне в Советском автомобиль вылетел с дороги и врезался в прицеп. Как пишут очевидцы, водитель в этот момент был пьян и весел», — сообщает telegram-канал «Бинокль».

По словам очевидцев, в момент ДТП никто из людей серьезно не пострадал. Авария произошла рядом с торговым комплексом «Универбыт». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УВДВ по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В городе Советский (ХМАО) накануне вечером легковой автомобил вылетел с дороги и столкнулся с прицепом. В соцсети очевидцы сообщили, что водитель был пьян. «Накануне в Советском автомобиль вылетел с дороги и врезался в прицеп. Как пишут очевидцы, водитель в этот момент был пьян и весел», — сообщает telegram-канал «Бинокль». По словам очевидцев, в момент ДТП никто из людей серьезно не пострадал. Авария произошла рядом с торговым комплексом «Универбыт». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УВДВ по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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