В ХМАО после бабьего лета придут туманы, дожди и заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки придут в ХМАО в середине недели
Заморозки придут в ХМАО в середине недели Фото:

В ближайшие дни в Югре ожидается похолодание с туманами, дождями и ночными заморозками. К середине недели температура ночью в некоторых районах опустится до –3 градусов, сообщили в Гидрометцентре ХМАО.

«23 и 24 сентября в округе будет переменная облачность, местами кратковременные осадки и туман. Ночью 25 сентября возможны заморозки до –3 градусов», — предупреждают метеорологи.

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 сентября днем температура будет колебаться от 12 до 17 градусов. Ночью похолодает до 4–9 градусов. Ветер усилится до 15–18 метров в секунду.

25 сентября днем ожидается 9–14 градусов тепла. Ночью температура в некоторых частях Югры опустится ниже нуля.

Ранее URA.RU писало, что с 22 сентября 2025 года в ХМАО начнется похолодание. 26 сентября синоптики обещают снег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие дни в Югре ожидается похолодание с туманами, дождями и ночными заморозками. К середине недели температура ночью в некоторых районах опустится до –3 градусов, сообщили в Гидрометцентре ХМАО. «23 и 24 сентября в округе будет переменная облачность, местами кратковременные осадки и туман. Ночью 25 сентября возможны заморозки до –3 градусов», — предупреждают метеорологи. По прогнозам синоптиков, 23 и 24 сентября днем температура будет колебаться от 12 до 17 градусов. Ночью похолодает до 4–9 градусов. Ветер усилится до 15–18 метров в секунду. 25 сентября днем ожидается 9–14 градусов тепла. Ночью температура в некоторых частях Югры опустится ниже нуля. Ранее URA.RU писало, что с 22 сентября 2025 года в ХМАО начнется похолодание. 26 сентября синоптики обещают снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...