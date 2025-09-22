В ХМАО после бабьего лета придут туманы, дожди и заморозки

В ближайшие дни в Югре ожидается похолодание с туманами, дождями и ночными заморозками. К середине недели температура ночью в некоторых районах опустится до –3 градусов, сообщили в Гидрометцентре ХМАО.
«23 и 24 сентября в округе будет переменная облачность, местами кратковременные осадки и туман. Ночью 25 сентября возможны заморозки до –3 градусов», — предупреждают метеорологи.
По прогнозам синоптиков, 23 и 24 сентября днем температура будет колебаться от 12 до 17 градусов. Ночью похолодает до 4–9 градусов. Ветер усилится до 15–18 метров в секунду.
25 сентября днем ожидается 9–14 градусов тепла. Ночью температура в некоторых частях Югры опустится ниже нуля.
Ранее URA.RU писало, что с 22 сентября 2025 года в ХМАО начнется похолодание. 26 сентября синоптики обещают снег.
