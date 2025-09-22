В ХМАО проверили радиацию на месте ядерного взрыва, проведенного 40 лет назад

В Нефтеюганском районе Югры специалисты проверили уровень радиации на объекте «Бензол». Там в середине 80-х годов ученые устроили «мирный» подземный ядерный взрыв. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности округа.
«На территории объекта „мирного“ подземного ядерного взрыва с условным наименованием „Бензол“, а также на территориях поселка Сентябрьский и рабочего поселка КС-5 в Нефтеюганском районе был осуществлен полевой этап работ по организации и проведению периодического контроля по показателям радиационной безопасности. Были отобраны пробы почвы, воды, ягод, грибов, речной рыбы, а также выполнены измерения мощности дозы внешнего гамма-излучения», — сообщило ведомство на официальном сайте.
Работы выполняли эксперты из Москвы совместно с департаментом региональной безопасности Югры. Пробы направили в лабораторию московской компании для дальнейших исследований. Специалисты разъяснили местным жителям правила радиационной безопасности.
Взрыв на «Бензоле» устроили в 1985 году. Его мощность составляла около 2,5 килотонн. Такие эксперименты в СССР называли «мирными» и проводили для науки — чтобы исследовать недра и увеличить добычу нефти и газа.
Всего в Югре было пять подземных взрывов. Заряды устанавливали глубоко под землей, и продукты распада не выходили на поверхность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!