В ХМАО проверили радиацию на месте ядерного взрыва, проведенного 40 лет назад

Специалисты исследовали место ядерного взрыва в ХМАО, который проводили в советское время
В Нефтеюганском районе Югры специалисты проверили уровень радиации на объекте «Бензол». Там в середине 80-х годов ученые устроили «мирный» подземный ядерный взрыв. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности округа.

«На территории объекта „мирного“ подземного ядерного взрыва с условным наименованием „Бензол“, а также на территориях поселка Сентябрьский и рабочего поселка КС-5 в Нефтеюганском районе был осуществлен полевой этап работ по организации и проведению периодического контроля по показателям радиационной безопасности. Были отобраны пробы почвы, воды, ягод, грибов, речной рыбы, а также выполнены измерения мощности дозы внешнего гамма-излучения», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Работы выполняли эксперты из Москвы совместно с департаментом региональной безопасности Югры. Пробы направили в лабораторию московской компании для дальнейших исследований. Специалисты разъяснили местным жителям правила радиационной безопасности.

Взрыв на «Бензоле» устроили в 1985 году. Его мощность составляла около 2,5 килотонн. Такие эксперименты в СССР называли «мирными» и проводили для науки — чтобы исследовать недра и увеличить добычу нефти и газа.

Всего в Югре было пять подземных взрывов. Заряды устанавливали глубоко под землей, и продукты распада не выходили на поверхность.

