24 мая 2025
23 мая 2025

«Короли дорог»: кто обслуживает дороги в Тюмени и области в 2025 году

Ключевые контракты на содержание дорог в Тюменской области получил «ТОДЭП»
© Служба новостей «URA.RU»
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В сфере дорожных работ в Тюменской области сложилась почти полная естественная монополия
В сфере дорожных работ в Тюменской области сложилась почти полная естественная монополия Фото:

В Тюменской области к концу мая разыграны ключевые контракты на содержание и ремонт дорог в регионе и областном центре. Общая сумма этих контрактов превышает 10 миллиардов рублей. Кто будет отрабатывать эту сумму и кого по праву можно назвать «королями» тюменских дорог — в материале URA.RU.

Новичок на местном рынке

Незнакомых имен в сфере дорожных работ в Тюменской области практически не встречается. Однако, время от времени появляются компании, пытающиеся занять свое место в региональной иерархии. В мае такой компанией стало АО «Дороги Черноземья» из Воронежа.

Варягу предстоит ремонтировать участок трассы «Тюмень - Екатеринбург»
Варягу предстоит ремонтировать участок трассы «Тюмень - Екатеринбург»
Фото:

«Федеральное дорожное агентство подписало контракт с АО „Дороги Черноземья“ на выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ и связанных с ним искусственных сооружений в Тюменской области. Сумма контракта составляет 190,8 миллиона рублей», — говорится в контракте.

Закупка проводилась в составе пакета на несколько участков федеральных трасс. Всего таких участков разыгрывали четыре, три из них получила тюменская компания, о которой — позже. Что же касается варяга, о нем есть что рассказать.

Прежде всего, в данный момент в Едином госреестре юридических лиц сведения об учредителях АО «Дороги Черноземья» отсутствуют. Однако известно, что до 2021 года в состав владельцев входили две московских компании — ООО «Дорога» и АО «Донаэродорстрой». Несмотря на такую таинственность, сама компания продолжает собирать контракты по всей России.

У «Дорог Черноземья» в портфеле - больше 50 контрактов, заключенных по всей России
У «Дорог Черноземья» в портфеле - больше 50 контрактов, заключенных по всей России
Фото:

В активе у «Дорог Черноземья» — больше полусотни отработанных и активных договоров в Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Свердловской областях. Контракт с Федеральным дорожным агентством стал для «Дорог Черноземья» первым подобным проектом в Тюменском регионе.

По итогам 2024 финансового года организация получила выручку, превышающую 500 миллионов рублей. При этом рентабельность АО «Дороги Черноземья» составила не более 7,8%, что ниже среднеотраслевого показателя, равного 10,7%. 

Возможно, первый контракт в Тюменской области поможет фирме закрепиться в регионе и улучшить финансовые показатели. Однако, это очень спорно: в Тюмени уже есть свой "Король дороги", конкурировать с которым варягу будет непросто.

«Король» тюменских автострад 

Обогнать «карманного» подрядчика тюменского правительства в части объемов выигранных контрактов в ближайшие годы вряд ли у кого получится. Учитывая его происхождение и ангажированность местными властями, это не удивительно.

«ТОДЭП» работает на дорогах как в Тюмени, так и в районах области
«ТОДЭП» работает на дорогах как в Тюмени, так и в районах области
Фото:

Итак, знакомьтесь, истинный «король» и практически полный монополист в сфере ремонта и содержания дорог как в Тюмени, так и во всем регионе — акционерное общество «ТОДЭП». Прямой наследник реорганизованного «Тюменьавтодора» и одна из немногих компаний, единственным акционером которых являются региональные власти.

По официальным данным, АО «ТОДЭП» (расшифровывается как Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие) было организовано на базе предшественника в 1994 году. В настоящий момент в составе компании семь филиалов, в которых трудится 3,7 тысячи человек. 

Стоимость компании составляет 8,3 миллиарда рублей. Последние 13 лет обществом руководит Юрий Зинчук. Обороты «ТОДЭП» в последние 8 лет не опускаются ниже отметки в 10 миллиардов, а в лучшие годы превышают уровень в 20 миллиардов рублей.

Компания получила в 2025 году больше семи миллиардов рублей только от тюменского правительства
Компания получила в 2025 году больше семи миллиардов рублей только от тюменского правительства
Фото:

Для понимания объемов работ, которые выполняет «ТОДЭП», достаточно оценить заключенные в 2025 году контракты. Среди них:

  • контракты на содержание участков федеральных трасс на сумму более трех миллиардов рублей;
  • контракты на работы в пределах региональных дорог на сумму более семи миллиардов рублей;
  • несколько контрактов на дорожные работы в пределах Тюмени, сумма превышает миллиард рублей

При этом, в настоящий момент в регионе проводится еще несколько закупок, связанных с дорогами. Пока они в активной фазе, точно назвать состав участников невозможно. Но среди тех, кто подал заявки, наверняка можно увидеть знакомое название.

Несмотря на свой размах, зарабатывает "ТОДЭП" совсем не много — если сравнивать с оборотами и объемами контрактов. Чистая прибыль компании в 2024 году не превысила 100 миллионов рублей. 

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В Тюменской области к концу мая разыграны ключевые контракты на содержание и ремонт дорог в регионе и областном центре. Общая сумма этих контрактов превышает 10 миллиардов рублей. Кто будет отрабатывать эту сумму и кого по праву можно назвать «королями» тюменских дорог — в материале URA.RU. Новичок на местном рынке Незнакомых имен в сфере дорожных работ в Тюменской области практически не встречается. Однако, время от времени появляются компании, пытающиеся занять свое место в региональной иерархии. В мае такой компанией стало АО «Дороги Черноземья» из Воронежа. «Федеральное дорожное агентство подписало контракт с АО „Дороги Черноземья“ на выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ и связанных с ним искусственных сооружений в Тюменской области. Сумма контракта составляет 190,8 миллиона рублей», — говорится в контракте. Прежде всего, в данный момент в Едином госреестре юридических лиц сведения об учредителях АО «Дороги Черноземья» отсутствуют. Однако известно, что до 2021 года в состав владельцев входили две московских компании — ООО «Дорога» и АО «Донаэродорстрой». Несмотря на такую таинственность, сама компания продолжает собирать контракты по всей России. В активе у «Дорог Черноземья» — больше полусотни отработанных и активных договоров в Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Свердловской областях. Контракт с Федеральным дорожным агентством стал для «Дорог Черноземья» первым подобным проектом в Тюменском регионе. По итогам 2024 финансового года организация получила выручку, превышающую 500 миллионов рублей. При этом рентабельность АО «Дороги Черноземья» составила не более 7,8%, что ниже среднеотраслевого показателя, равного 10,7%. «Король» тюменских автострад  Обогнать «карманного» подрядчика тюменского правительства в части объемов выигранных контрактов в ближайшие годы вряд ли у кого получится. Учитывая его происхождение и ангажированность местными властями, это не удивительно. Итак, знакомьтесь, истинный «король» и практически полный монополист в сфере ремонта и содержания дорог как в Тюмени, так и во всем регионе — акционерное общество «ТОДЭП». Прямой наследник реорганизованного «Тюменьавтодора» и одна из немногих компаний, единственным акционером которых являются региональные власти. По официальным данным, АО «ТОДЭП» (расшифровывается как Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие) было организовано на базе предшественника в 1994 году. В настоящий момент в составе компании семь филиалов, в которых трудится 3,7 тысячи человек.  Стоимость компании составляет 8,3 миллиарда рублей. Последние 13 лет обществом руководит Юрий Зинчук. Обороты «ТОДЭП» в последние 8 лет не опускаются ниже отметки в 10 миллиардов, а в лучшие годы превышают уровень в 20 миллиардов рублей. Для понимания объемов работ, которые выполняет «ТОДЭП», достаточно оценить заключенные в 2025 году контракты. Среди них: При этом, в настоящий момент в регионе проводится еще несколько закупок, связанных с дорогами. Пока они в активной фазе, точно назвать состав участников невозможно. Но среди тех, кто подал заявки, наверняка можно увидеть знакомое название.
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