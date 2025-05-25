На коммунальщиков и маркетплейсы: на что жалуются тюменцы в Роспотребнадзор

Жители Тюмени в первом квартале 2025 года чаще всего жаловались на товары, приобретенные на маркетплейсах, банки, мобильных операторов и коммунальщиков. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В первом квартале 2025 года в адрес управления поступило 1 188 обращений, из которых наибольшее число на следующие сегменты потребительского рынка: 275 обращений связано с приобретением непродовольственных товаров, 160 заявлений — с приобретением товаров дистанционным способом (преимущественно через маркетплейсы)», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что 105 жалоб были связаны с оказанием финансовых услуг, 96 — с услугами связи, 89 — с услугами ЖКХ.
Горожане в этом году также остались недовольны оказанием медицинских (30 обращений) и образовательных услуг (26 жалоб). Больше всего заявлений (20) поступило в отношении предпринимателя, который занимался изготовлением мебели на заказ.
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