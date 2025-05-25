25 мая 2025

На коммунальщиков и маркетплейсы: на что жалуются тюменцы в Роспотребнадзор

В 2025 году тюменцы чаще всего жаловались в Роспотребнадзор на маркетплейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы за полгода составили больше тысячи жалоб в Роспотребнадзор
Тюменцы за полгода составили больше тысячи жалоб в Роспотребнадзор Фото:

Жители Тюмени в первом квартале 2025 года чаще всего жаловались на товары, приобретенные на маркетплейсах, банки, мобильных операторов и коммунальщиков. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В первом квартале 2025 года в адрес управления поступило 1 188 обращений, из которых наибольшее число на следующие сегменты потребительского рынка: 275 обращений связано с приобретением непродовольственных товаров, 160 заявлений — с приобретением товаров дистанционным способом (преимущественно через маркетплейсы)», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что 105 жалоб были связаны с оказанием финансовых услуг, 96 — с услугами связи, 89 — с услугами ЖКХ.

Горожане в этом году также остались недовольны оказанием медицинских (30 обращений) и образовательных услуг (26 жалоб). Больше всего заявлений (20) поступило в отношении предпринимателя, который занимался изготовлением мебели на заказ.

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Жители Тюмени в первом квартале 2025 года чаще всего жаловались на товары, приобретенные на маркетплейсах, банки, мобильных операторов и коммунальщиков. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «В первом квартале 2025 года в адрес управления поступило 1 188 обращений, из которых наибольшее число на следующие сегменты потребительского рынка: 275 обращений связано с приобретением непродовольственных товаров, 160 заявлений — с приобретением товаров дистанционным способом (преимущественно через маркетплейсы)», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что 105 жалоб были связаны с оказанием финансовых услуг, 96 — с услугами связи, 89 — с услугами ЖКХ. Горожане в этом году также остались недовольны оказанием медицинских (30 обращений) и образовательных услуг (26 жалоб). Больше всего заявлений (20) поступило в отношении предпринимателя, который занимался изготовлением мебели на заказ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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