Семиклассник перед гибелью на водоеме поругался с девушкой в Верхнем Тагиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водолазы смогли вытащить тело подростка 26 мая
Водолазы смогли вытащить тело подростка 26 мая Фото:

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) семиклассник за день до гибели на водоеме поругался со своей возлюбленной. Об этом URA.RU рассказала подруга школьника.

«Они поругались позавчера (24 мая — прим. ред.). На следующий день мы приходили к ней домой, но они тогда опять выясняли отношения. А потом мы ушли купаться, они даже не попрощались», — сказала собеседница агентства.

ЧП произошло 25 мая на Верхнетагильском водоеме. По предварительным данным, школьник поспорил с другом, что лучше плавает, снял одежду и прыгнул с моста. Но вынырнуть уже не смог. Водолазы вытащили его тело спустя сутки.

«В рамках проводимой следователями СК России по городу Кировград процессуальной проверки для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Комплекс проверочных мероприятий в настоящее время продолжается. Следователи также выясняют причины и условия, способствовавшие трагедии, для принятия мер по недопущению впредь подобных фактов», — отметил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхнем Тагиле (Свердловская область) семиклассник за день до гибели на водоеме поругался со своей возлюбленной. Об этом URA.RU рассказала подруга школьника. «Они поругались позавчера (24 мая — прим. ред.). На следующий день мы приходили к ней домой, но они тогда опять выясняли отношения. А потом мы ушли купаться, они даже не попрощались», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло 25 мая на Верхнетагильском водоеме. По предварительным данным, школьник поспорил с другом, что лучше плавает, снял одежду и прыгнул с моста. Но вынырнуть уже не смог. Водолазы вытащили его тело спустя сутки. «В рамках проводимой следователями СК России по городу Кировград процессуальной проверки для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Комплекс проверочных мероприятий в настоящее время продолжается. Следователи также выясняют причины и условия, способствовавшие трагедии, для принятия мер по недопущению впредь подобных фактов», — отметил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...