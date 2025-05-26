Семиклассник перед гибелью на водоеме поругался с девушкой в Верхнем Тагиле. Видео

26 мая 2025 в 15:05 Размер текста - 17 +

Водолазы смогли вытащить тело подростка 26 мая Фото: СУ СК по Свердловской области В Верхнем Тагиле (Свердловская область) семиклассник за день до гибели на водоеме поругался со своей возлюбленной. Об этом URA.RU рассказала подруга школьника. «Они поругались позавчера (24 мая — прим. ред.). На следующий день мы приходили к ней домой, но они тогда опять выясняли отношения. А потом мы ушли купаться, они даже не попрощались», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло 25 мая на Верхнетагильском водоеме. По предварительным данным, школьник поспорил с другом, что лучше плавает, снял одежду и прыгнул с моста. Но вынырнуть уже не смог. Водолазы вытащили его тело спустя сутки. «В рамках проводимой следователями СК России по городу Кировград процессуальной проверки для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Комплекс проверочных мероприятий в настоящее время продолжается. Следователи также выясняют причины и условия, способствовавшие трагедии, для принятия мер по недопущению впредь подобных фактов», — отметил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) семиклассник за день до гибели на водоеме поругался со своей возлюбленной. Об этом URA.RU рассказала подруга школьника. «Они поругались позавчера (24 мая — прим. ред.). На следующий день мы приходили к ней домой, но они тогда опять выясняли отношения. А потом мы ушли купаться, они даже не попрощались», — сказала собеседница агентства. ЧП произошло 25 мая на Верхнетагильском водоеме. По предварительным данным, школьник поспорил с другом, что лучше плавает, снял одежду и прыгнул с моста. Но вынырнуть уже не смог. Водолазы вытащили его тело спустя сутки. «В рамках проводимой следователями СК России по городу Кировград процессуальной проверки для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Комплекс проверочных мероприятий в настоящее время продолжается. Следователи также выясняют причины и условия, способствовавшие трагедии, для принятия мер по недопущению впредь подобных фактов», — отметил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.