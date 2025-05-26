В тюменских кофейнях появилось пирожное Лабубу. Фото

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Игрушки стали популярны по всему миру
Игрушки стали популярны по всему миру Фото:

В кофейнях Тюмени начали продавать пирожное в виде нашумевшей китайской игрушки Лабубу. Цена за десерт — 200 рублей. Информация об этом появилась в соцсетях заведений.

«Первые Лабубу в Тюмени! Новый тренд плюшевой игрушки, представляющей собой пушистого ухмыляющегося эльфа», — говорится в описании десерта, которое опубликовано в группе сети кофеин в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства позвонил в одну из городских кофеен. Так рассказали, что десерт представляет собой пирожное «картошка» с оформлением под игрушку Лабубу. Цена одной штуки — 200 рублей.

Тренд на китайские игрушки Лабубу пошел по России в середине весны. По стране их продажи в мае по сравнению с прошлым месяцем увеличились в 13 раз. В Тюмени плюшевый брелок можно приобрести за 13 000 рублей.

Пирожное выполнено в форме головы Лабубу
Пирожное выполнено в форме головы Лабубу
Фото:

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В кофейнях Тюмени начали продавать пирожное в виде нашумевшей китайской игрушки Лабубу. Цена за десерт — 200 рублей. Информация об этом появилась в соцсетях заведений. «Первые Лабубу в Тюмени! Новый тренд плюшевой игрушки, представляющей собой пушистого ухмыляющегося эльфа», — говорится в описании десерта, которое опубликовано в группе сети кофеин в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент агентства позвонил в одну из городских кофеен. Так рассказали, что десерт представляет собой пирожное «картошка» с оформлением под игрушку Лабубу. Цена одной штуки — 200 рублей. Тренд на китайские игрушки Лабубу пошел по России в середине весны. По стране их продажи в мае по сравнению с прошлым месяцем увеличились в 13 раз. В Тюмени плюшевый брелок можно приобрести за 13 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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