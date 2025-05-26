В кофейнях Тюмени начали продавать пирожное в виде нашумевшей китайской игрушки Лабубу. Цена за десерт — 200 рублей. Информация об этом появилась в соцсетях заведений.
«Первые Лабубу в Тюмени! Новый тренд плюшевой игрушки, представляющей собой пушистого ухмыляющегося эльфа», — говорится в описании десерта, которое опубликовано в группе сети кофеин в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства позвонил в одну из городских кофеен. Так рассказали, что десерт представляет собой пирожное «картошка» с оформлением под игрушку Лабубу. Цена одной штуки — 200 рублей.
Тренд на китайские игрушки Лабубу пошел по России в середине весны. По стране их продажи в мае по сравнению с прошлым месяцем увеличились в 13 раз. В Тюмени плюшевый брелок можно приобрести за 13 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!