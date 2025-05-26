26 мая 2025

В Тюмени подскочила стоимость создания первого городского пляжа на озере Круглое

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость была увеличена из-за роста объемов работ
Стоимость была увеличена из-за роста объемов работ Фото:

В Тюмени стоимость строительства первого городского пляжа на озере Круглое выросла на 800 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В администрации пояснили, что рост стоимости связан с расширением перечня работ. «Мэрия увеличила стоимость создания первого городского пляжа в Тюмени на озере Круглое на 800 тыс. руб. Стоимость контракта с компанией „СКВ“, выросла с 7,9 млн руб. до 8,7 млн рублей», — передает информацию РБК Тюмень. Изменение прайса связано с ростом затрат на отсыпку из-за расширением пляжной линии.

Ожидается, что городской пляж станет доступен для посещения этим летом. После завершения строительства жители и гости Тюмени смогут бесплатно посещать территорию. Вопрос о платных услугах в настоящее время прорабатывается.

Работы по созданию первого городского пляжа на озере Круглое стартовали в ноябре 2024 года, завершить их планировали к 1 мая, однако сроки были сдвинуты из-за погодных условий и повышения уровня воды в озере.

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В Тюмени стоимость строительства первого городского пляжа на озере Круглое выросла на 800 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В администрации пояснили, что рост стоимости связан с расширением перечня работ. «Мэрия увеличила стоимость создания первого городского пляжа в Тюмени на озере Круглое на 800 тыс. руб. Стоимость контракта с компанией „СКВ“, выросла с 7,9 млн руб. до 8,7 млн рублей», — передает информацию РБК Тюмень. Изменение прайса связано с ростом затрат на отсыпку из-за расширением пляжной линии. Ожидается, что городской пляж станет доступен для посещения этим летом. После завершения строительства жители и гости Тюмени смогут бесплатно посещать территорию. Вопрос о платных услугах в настоящее время прорабатывается. Работы по созданию первого городского пляжа на озере Круглое стартовали в ноябре 2024 года, завершить их планировали к 1 мая, однако сроки были сдвинуты из-за погодных условий и повышения уровня воды в озере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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