В Тюмени подскочила стоимость создания первого городского пляжа на озере Круглое

В Тюмени стоимость строительства первого городского пляжа на озере Круглое выросла на 800 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В администрации пояснили, что рост стоимости связан с расширением перечня работ. «Мэрия увеличила стоимость создания первого городского пляжа в Тюмени на озере Круглое на 800 тыс. руб. Стоимость контракта с компанией „СКВ“, выросла с 7,9 млн руб. до 8,7 млн рублей», — передает информацию РБК Тюмень. Изменение прайса связано с ростом затрат на отсыпку из-за расширением пляжной линии.
Ожидается, что городской пляж станет доступен для посещения этим летом. После завершения строительства жители и гости Тюмени смогут бесплатно посещать территорию. Вопрос о платных услугах в настоящее время прорабатывается.
Работы по созданию первого городского пляжа на озере Круглое стартовали в ноябре 2024 года, завершить их планировали к 1 мая, однако сроки были сдвинуты из-за погодных условий и повышения уровня воды в озере.
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