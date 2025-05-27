Рыбак, наблюдавший за гибелью семиклассника в Верхнем Тагиле, попал на камеры

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Жаркий июнь, люди спасаются на пляже. Пермь, пенсионер, берег, рыбак, рыбалка, водоем, удочка, мужчина, река, рыболовство, кама
По неофициальным данным, мужчине около 40 лет (архивное фото) Фото:

Рыбак, который якобы наблюдал за тем, как тонет семиклассник в Верхнетагильском пруду (Свердловская область), попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего подростка.

«Смотрели записи с камер на набережной. Рыбаку примерно 40 лет. Вероятно, его должны опросить», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой. 28 мая ребенка похоронят.

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Рыбак, который якобы наблюдал за тем, как тонет семиклассник в Верхнетагильском пруду (Свердловская область), попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего подростка. «Смотрели записи с камер на набережной. Рыбаку примерно 40 лет. Вероятно, его должны опросить», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой. 28 мая ребенка похоронят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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