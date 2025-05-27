Рыбак, наблюдавший за гибелью семиклассника в Верхнем Тагиле, попал на камеры

27 мая 2025 в 16:23 Размер текста - 17 +

По неофициальным данным, мужчине около 40 лет (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рыбак, который якобы наблюдал за тем, как тонет семиклассник в Верхнетагильском пруду (Свердловская область), попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего подростка. «Смотрели записи с камер на набережной. Рыбаку примерно 40 лет. Вероятно, его должны опросить», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой. 28 мая ребенка похоронят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыбак, который якобы наблюдал за тем, как тонет семиклассник в Верхнетагильском пруду (Свердловская область), попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего подростка. «Смотрели записи с камер на набережной. Рыбаку примерно 40 лет. Вероятно, его должны опросить», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой. 28 мая ребенка похоронят.