Рыбак, наблюдавший за гибелью семиклассника в Верхнем Тагиле, попал на камеры

Рыбак, который якобы наблюдал за тем, как тонет семиклассник в Верхнетагильском пруду (Свердловская область), попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего подростка.
«Смотрели записи с камер на набережной. Рыбаку примерно 40 лет. Вероятно, его должны опросить», — сказал собеседник агентства.
Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой. 28 мая ребенка похоронят.
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