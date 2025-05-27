27 мая 2025

Ветеринарный врач из Тобольска внесен в Книгу Почета города

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Депутаты Тобольской городской думы приняли решение о внесении Ерохина в Книгу Почета единогласно
Депутаты Тобольской городской думы приняли решение о внесении Ерохина в Книгу Почета единогласно Фото:

Депутаты Тобольской городской думы единогласно приняли решение внести в Книгу Почета города ветеринарного врача Сергея Ерохина. Он 40 лет работал в поселке Сумкино, однако заслужил уважение и доверие жителей и других районов Тюменской области, сообщили в представительном органе.

«В апреле 2025 года Сергей Григорьевич скоропостижно скончался от тяжелой болезни, оставив большой след в развитии ветеринарного дела города Тобольска, заслуженно снискав признание и большое уважение у жителей, как компетентный специалист и профессионал своего дела, не зря его называют врачом от Бога... Мы с депутатами единогласно поддержали инициативу ТОС „Сумкино“ по увековечиванию памяти Сергея Григорьевича», — цитируют председателя Тобольской городской думы Андрея Ходосевича в их группе VK.

Сергей Ерохин был известен не только в Сумкино, но и за его пределами. За консультациями и помощью к нему обращались владельцы животных из Тобольского, Ярковского и Уватского районов. Его отличала забота к пациентам, а также внимательное отношение к их хозяевам. Решение о внесении Ерохина в Книгу Почета стало символом признания его вклада в развитие города.

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Депутаты Тобольской городской думы единогласно приняли решение внести в Книгу Почета города ветеринарного врача Сергея Ерохина. Он 40 лет работал в поселке Сумкино, однако заслужил уважение и доверие жителей и других районов Тюменской области, сообщили в представительном органе. «В апреле 2025 года Сергей Григорьевич скоропостижно скончался от тяжелой болезни, оставив большой след в развитии ветеринарного дела города Тобольска, заслуженно снискав признание и большое уважение у жителей, как компетентный специалист и профессионал своего дела, не зря его называют врачом от Бога... Мы с депутатами единогласно поддержали инициативу ТОС „Сумкино“ по увековечиванию памяти Сергея Григорьевича», — цитируют председателя Тобольской городской думы Андрея Ходосевича в их группе VK. Сергей Ерохин был известен не только в Сумкино, но и за его пределами. За консультациями и помощью к нему обращались владельцы животных из Тобольского, Ярковского и Уватского районов. Его отличала забота к пациентам, а также внимательное отношение к их хозяевам. Решение о внесении Ерохина в Книгу Почета стало символом признания его вклада в развитие города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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