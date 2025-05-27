Ветеринарный врач из Тобольска внесен в Книгу Почета города

Депутаты Тобольской городской думы единогласно приняли решение внести в Книгу Почета города ветеринарного врача Сергея Ерохина. Он 40 лет работал в поселке Сумкино, однако заслужил уважение и доверие жителей и других районов Тюменской области, сообщили в представительном органе.
«В апреле 2025 года Сергей Григорьевич скоропостижно скончался от тяжелой болезни, оставив большой след в развитии ветеринарного дела города Тобольска, заслуженно снискав признание и большое уважение у жителей, как компетентный специалист и профессионал своего дела, не зря его называют врачом от Бога... Мы с депутатами единогласно поддержали инициативу ТОС „Сумкино“ по увековечиванию памяти Сергея Григорьевича», — цитируют председателя Тобольской городской думы Андрея Ходосевича в их группе VK.
Сергей Ерохин был известен не только в Сумкино, но и за его пределами. За консультациями и помощью к нему обращались владельцы животных из Тобольского, Ярковского и Уватского районов. Его отличала забота к пациентам, а также внимательное отношение к их хозяевам. Решение о внесении Ерохина в Книгу Почета стало символом признания его вклада в развитие города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!