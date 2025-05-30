В Тюмени 1 июня с 7 утра и до 23 часов перекроют движение по улице Холодильной до Максима Горького. Об этом сообщили в администрации города.
«1 июня в связи с проведением праздника детского творчества «Фестиваль талантов» будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге от улицы Холодильная до Максима Горького», – сообщили в мэрии. Ограничения продлятся с 7 до 23 часов.
В администрации определили возможные маршруты объезда. Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Республики, Максима Горького, Фабричная и Холодильная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!