В Тюмени в День защиты детей перекроют дорогу в центре города. Карта

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Дорогу перекроют из-за детского фестиваля
Дорогу перекроют из-за детского фестиваля Фото:

В Тюмени 1 июня с 7 утра и до 23 часов перекроют движение по улице Холодильной до Максима Горького. Об этом сообщили в администрации города.

«1 июня в связи с проведением праздника детского творчества «Фестиваль талантов» будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге от улицы Холодильная до Максима Горького», – сообщили в мэрии. Ограничения продлятся с 7 до 23 часов.

В администрации определили возможные маршруты объезда. Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Республики, Максима Горького, Фабричная и Холодильная.

Схема перекрытия дороги
Схема перекрытия дороги
Фото:

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В Тюмени 1 июня с 7 утра и до 23 часов перекроют движение по улице Холодильной до Максима Горького. Об этом сообщили в администрации города. «1 июня в связи с проведением праздника детского творчества «Фестиваль талантов» будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге от улицы Холодильная до Максима Горького», – сообщили в мэрии. Ограничения продлятся с 7 до 23 часов. В администрации определили возможные маршруты объезда. Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Республики, Максима Горького, Фабричная и Холодильная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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