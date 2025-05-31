Якушев поднял вопрос о поддержке участников СВО в России

В России следует уделять постоянное внимание контролю за исполнением решений по поддержке участников СВО, особенно в части предоставления льгот, выплат и адаптации бойцов к мирной жизни. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Нужно уделять особое внимание взаимодействию всех участников работы по сопровождению бойцов спецоперации как в части получения льгот и выплат, так и при адаптации к мирной жизни», — подчеркнул Владимир Якушев в беседе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Его слова опубликованы на официальном сайте ЕР. В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги работы комиссии, созданной по указу президента Владимира Путина для координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти и фонда «Защитники Отечества» в вопросах поддержки участников спецоперации.
Бабушкин обратил внимание на необходимость выработки единого стандарта предоставления региональных мер социальной поддержки. Он отметил, что президент неоднократно подчеркивал важность обеспечения равных социальных гарантий для всех участников СВО, и выразил готовность обсуждать с партией внедрение новых инициатив в этой сфере.
Отдельно участники встречи рассмотрели программу поддержки ветеранов-предпринимателей «СВОй бизнес». Бабушкин предложил расширить перечень льгот и ввести новую категорию социальных предпринимателей для демобилизованных граждан.
Якушев напомнил, что данное направление является отдельным приоритетом народной программы, а партия инициировала десятки законодательных инициатив и приняла 130 законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Кроме того, партия тесно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и курирует семьи бойцов.
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