Жаркое, плов и борщ: чем накормят тюменцев после взрыва или схода поезда

Администрация Тюмени составила меню, блюдами из которого горожан будут кормить в пунктах временного размещения, в случае произошедших природных или техногенных ЧС. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«Меню на неделю для взрослых. Вторые блюда: азу, запеченное куриное бедро, бефстроганов, гуляш, жаркое, мясные колбаски, котлеты — мясные, куриные, рыбные, плов, запеченная рыба, фрикадельки. Супы: борщ, рассольник, свекольник, щи, с тушенкой, с рыбными консервами, картофельный с бобами и мясом», — следует из документа.
Также в меню будут представлены бутерброды, овощи, каши, гарниры и напитки, фрукты. Для детей меню похожее, с небольшими разночтениями.
Этими блюдами тюменцев будут кормить в случае, если случится какое-либо ЧС и людей эвакуируют в безопасные места — пункты временного размещения. Чрезвычайные ситуации могут быть природными, к примеру: лесные пожары, наводнения или ураганы. Или же техногенными: взрывы, сходы поездов, обрушения зданий и прочее.
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