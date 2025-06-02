Жаркое, плов и борщ: чем накормят тюменцев после взрыва или схода поезда

Администрация Тюмени составила меню для взрослых и детей, попавших в ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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После взрывов или других крупных ЧП тюменцев отправляют в пункты временного размещения
После взрывов или других крупных ЧП тюменцев отправляют в пункты временного размещения Фото:

Администрация Тюмени составила меню, блюдами из которого горожан будут кормить в пунктах временного размещения, в случае произошедших природных или техногенных ЧС. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Меню на неделю для взрослых. Вторые блюда: азу, запеченное куриное бедро, бефстроганов, гуляш, жаркое, мясные колбаски, котлеты — мясные, куриные, рыбные, плов, запеченная рыба, фрикадельки. Супы: борщ, рассольник, свекольник, щи, с тушенкой, с рыбными консервами, картофельный с бобами и мясом», — следует из документа.

Также в меню будут представлены бутерброды, овощи, каши, гарниры и напитки, фрукты. Для детей меню похожее, с небольшими разночтениями.

Этими блюдами тюменцев будут кормить в случае, если случится какое-либо ЧС и людей эвакуируют в безопасные места — пункты временного размещения. Чрезвычайные ситуации могут быть природными, к примеру: лесные пожары, наводнения или ураганы. Или же техногенными: взрывы, сходы поездов, обрушения зданий и прочее.

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Администрация Тюмени составила меню, блюдами из которого горожан будут кормить в пунктах временного размещения, в случае произошедших природных или техногенных ЧС. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Меню на неделю для взрослых. Вторые блюда: азу, запеченное куриное бедро, бефстроганов, гуляш, жаркое, мясные колбаски, котлеты — мясные, куриные, рыбные, плов, запеченная рыба, фрикадельки. Супы: борщ, рассольник, свекольник, щи, с тушенкой, с рыбными консервами, картофельный с бобами и мясом», — следует из документа. Также в меню будут представлены бутерброды, овощи, каши, гарниры и напитки, фрукты. Для детей меню похожее, с небольшими разночтениями. Этими блюдами тюменцев будут кормить в случае, если случится какое-либо ЧС и людей эвакуируют в безопасные места — пункты временного размещения. Чрезвычайные ситуации могут быть природными, к примеру: лесные пожары, наводнения или ураганы. Или же техногенными: взрывы, сходы поездов, обрушения зданий и прочее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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