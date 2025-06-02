В Перми бактерии из сена помогли ученым разработать уникальное удобрение для овощей

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали инновационное биоорганическое удобрение, способное повысить урожайность корнеплодов на 20%. В его основе — бактерий сенной палочки, гуминовые кислоты и кобальт. Они повышают усвоение растениями питательных микроэлементов, за счет чего улучшается их рост. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Ученые ПНИПУ разработали биоорганическое удобрение нового состава на основе гуминовых кислот, добываемых из торфа, ионов кобальта (II) и культуры полезных бактерий сенной палочки (Bacillus subtilis). Оно улучшает рост растений и повышает усвоение ими питательных микроэлементов. Эксперимент с выращиванием редиса подтвердил эффективность нового препарата: прирост массы корнеплода составил 22,6% по сравнению с контрольной группой без внесения удобрения», — поясняют в ПНИПУ.
В вузе отмечают, что биоорганическое удобрение, в отличие от химического, не загрязняет почву и, как следствие, не вызывает токсический эффект для растений. Бактерия Bacillus subtilis давно используется в биотехнологии и сельском хозяйстве благодаря своим уникальным свойствам. Она способна подавлять развитие патогенных микроорганизмов и улучшать структуру почвы. Научная статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистка».
Ученые Политеха планируют детально описать все этапы изготовления предлагаемого продукта, определить затраты на сырье, материалы и оборудование. После этого биоудобрение будет готово к запуску в производство и продажи.
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